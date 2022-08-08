На базе Череменецкого Иоанна-Богословского мужского монастыря Гатчинской епархии прошла конференция по вопросам взаимодействия государства и Церкви в секторе работы с алкозависимыми. Конференция состоялась в рамках ежегодного съезда по трезвенническому служению. В ней приняли участие 40 человек — куратор социальной деятельности епархий Северо-Западного федерального округа от Синодального отдела по благотворительности Наталья Савина, руководитель социального отдела Гатчинской епархии иерей Алексий Дудин, представители власти, государственных учреждений, руководители церковных проектов помощи зависимым. Участники конференции поделились опытом работы в сфере помощи алкоголе- и наркозависимыми, сообщает Диакония.Ru.

Руководитель социального отдела Гатчинской епархии иерей Алексий Дудин представил свой проект «Святоград», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. «Наш проект, прежде всего, ориентирован на восстановление и возрождение семейных ценностей как лучшее противодействие и решение проблем наркомании и алкоголизма», — подчеркнул иерей Алексий Дудин в своем выступлении. Он также рассказал о ключевых моментах реализации грантового проекта.

Своей методикой оказания помощи людям с алкогольной зависимостью, вернувшихся из мест лишения свободы, поделился настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла поселка Карташевская протоиерей Николай Груздев. Он с 2006 года занимается реабилитацией и ресоциализацией бывших заключенных.

О помощи выпускникам детских домов, страдающих алкогольной зависимостью, рассказал протоиерей Аркадий Петровцев, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла поселка Ропша. Он давно занимается помощью людям в трудной жизненной ситуации и организовал Дом трудолюбия, куда принимают людей на длительное проживание.

Иерей Михаил Мещеряков, клирик собора в честь святой великомученицы Екатерины города Кингисепп, ознакомил участников конференции со своими проектами помощи малоимущим и неблагополучным семьям, в которых родители злоупотребляют алкоголем. Он уже второй год организует поддержку таких семей, его проекты стали победителями двух грантовых конкурсов «Православной инициативы».

Глава некоммерческой организации по оказанию социальной помощи нуждающимся «Дом милосердия „Пятый угол“» в городе Сосновый Бор Ольга Павлова с 2012 года занимается оказанием комплексной помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе из-за употребления алкоголя и наркотиков. Она рассказала о работе организации и отметила, что организация вошла в реестр поставщиков социальных услуг.

В ходе конференции кураторша социальной деятельности епархий Северо-Западного федерального округа от Синодального отдела по благотворительности Наталья Савина отметила положительный опыт работы Гатчинской епархии в вопросах организации приходской работы с алкоголе- и наркозависимыми.

Сегодня в России действуют более 600 православных организаций и проектов, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам преодолеть зависимость. В Синодальном отделе по благотворительности с 2011 года работает Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Открыта бесплатная церковная служба помощи: по номеру телефона 8−800−775−36−26 можно получить информацию о центрах реабилитации, обществах и группах трезвости на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый федеральный телефон церковной помощи наркозависимым 8−800−600−16−93, по которому можно получить консультацию, найти подходящий центр для преодоления зависимости или программу реабилитации.

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