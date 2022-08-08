Жители сербского села Нови-Бановци в Воеводине обнаружили рано утром 4 августа 2022 года, что их храм, посвященный святому Василию Острожскому, осквернён. Неизвестные исписали его стены и двери краской, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Vojvodinauzivo.rs.

«В день, когда Православная Церковь празднует память святой Марии Магдалины, неизвестные вандалы осквернили церковь святого Василия Острожского. По периметру всего здания, а также по его дверям проведена линия оранжевой аэрозольной краской, при этом на фасадной части со стороны алтаря написан вопросительный знак, а на мусорных баках той же краской выведено слово «черепа», − говорится в сообщении.

Последствия вандализма первой увидела местная жительница. Она пришла в храм, чтобы подготовиться к утренней Божественной литургии и панихиде по жертвам хорватской военно-полицейской операции «Буря», 27-ю годовщину которой в эти дни массово отмечают в Сербии.

«Мы искренне молим Бога о виновнике этого вандализма. Наш ответ на произошедшее − тихая молитва. Дорогие братья и сестры, давайте сохраним это место! Давайте защитим наш храм», − обратился к односельчанам настоятель храма протоиерей Александр Класнетич.

Полиция проинформирована об инциденте и проведет расследование.

Русская линия