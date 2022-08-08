Суд согласился отпустить православного публициста под домашний арест только при уплате огромной суммы залога в размере 1 млн 240 тысяч гривен…

8 августа 2022 года состоялось очередное судебное заседание по делу литератора и православного журналиста Яна Таксюры, на котором, как ожидалось, суд должен был удовлетворить ходатайство защиты об изменении меры пресечения для больного раком публициста с содержания в СИЗО на домашний арест. Однако, этого не произошло, сообщает «Союз православных журналистов».

«Этого, к сожалению, не случилось, хотя онкологический диагноз подтвержден. У нас есть все документы, свежие результаты анализов и обследований», — сообщила дочь Яна Таксюры Марико.

По её словам, суд установил огромную сумму залога в размере 1 млн 240 тысяч гривен, и адвокат назвал этот исход не самым худшим. При этом литератора оставили под стражей до 6 октября.

«Будем очень надеяться, что нам удастся собрать такую сумму», — сказала дочь православного журналиста. Она также поблагодарила всех, кто принимает участие в судьбе отца.

Ян Таксюр с 10 марта 2022 года находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Сам он называет свой арест преследованием за свою приверженность канонической УПЦ.

Русская линия