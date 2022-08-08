В это невозможно поверить: в соцсети подмосковного ВООПИК опубликованы видео того, как сейчас выглядит церковь Спаса Нерукотворного в Уборах (Одинцово) — памятник, эталонный для Московской области благодаря своей уникальной сохранности и подлинности. В ходе «реставрации» снесли гульбище XVII века — сейчас уточняется полностью или частично, сообщает портал «Хранители Наследия».

Проект реставрации был разработан ООО «СпецСтройРеставрация» (руководитель Е.И. Гайдук) и прошёл государственную историко-культурную экспертизу (эксперты Михаил Михайлов, Евгений Кочев, Инна Смирнова). На его реализацию было выделено 11 млн рублей. Подрядчик — «Ренессанс-Реставрация». В ходе разговоров с представителями ВООПИК авторы проекта и эксперты в один голос отрицают такое проектное решение как полная разборка и уничтожение подлинного элемента памятника.

«По химико-технологическим исследованиям, кладка стен гульбища имела ограниченно-работоспособное состояние, вывалов не отмечалось. Местами наблюдались трещины и деструкция лицевой кладки. По проекту, одобренному экспертами, должна была быть выполнена реставрация конструкций гульбища, его кладки, белокаменных резных деталей, реставрация и воссоздание покрытия пола, а также принят ряд других мер для сохранения этой части памятника — таких, как воссоздание системы водоотведения», — пишут активисты.

«Утверждается, что храму требуется укрепление фундаментов, — сказал „Хранителям Наследия“ заместитель председателя ВООПИК Евгений Соседов. — Но ломать для этого подлинную часть церкви XVII века — это нонсенс! Вспомним, что лет сто назад дома передвигали целиком и полностью на другие места, а сейчас — с технологиями XXI века сносят, чтобы укрепить? Неважно даже, какая формальная сторона дела и кто это санкционировал или не санкционировал. Налицо — вандализм в отношении хрестоматийного памятника».

Конечно, сейчас будут отправлены запросы и прочее. Но сам факт того, что подобные вещи могут происходить не где-нибудь, а в просвещенном столичном регионе, да ещё на объекте культурного наследия первостепенного уровня говорит о том, что невозможного теперь в принципе нет.

Русская линия