В Чебоксарах могут назвать улицу, парк или сквер в честь митрополита Варнавы (Кедрова)

В администрацию Чебоксар поступило предложение инициативной группы присвоить одной из новых улиц города, парку или скверу имя почившего в 2020 году владыки Варнавы (Кедрова), который был почётным гражданином Чебоксар и более 40 лет возглавлял Чебоксарскую и Чувашскую епархию. Владыка Варнава внёс огромный вклад в духовно-нравственное развитие Чебоксар, сообщает сайт Чебоксарской епархии.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский из руин восстановил 7 монастырей: мужские — Чебоксарский во имя Святой Троицы, Алатырский во имя Святой Троицы, Александро-Невский в с. Каршлыхи; женские — Чебоксарский в честь Преображения Господня, Алатырский Киево-Никольский Новодевичий, Цивильский в честь Тихвинской иконы Божией Матери, Иверский в с. Шерауты. Во время служения Владыки Варнавы открыто более 210 Приходов, восстановлено Чебоксарское Духовное училище.

Удостоен многих церковных и светских наград, в том числе ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени, Животворящего Креста Господня I-III степени, лауреат Государственной премии РФ в области строительства и архитектуры.

«Открытый город» интересуется у горожан:

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