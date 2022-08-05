Первое за 100 лет богослужение состоялось в историческом домовом храме МГТУ им. Н.Э. Баумана…

4 августа 2022 года в историческом помещении домового храма равноапостольной Марии Магдалины при Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана состоялось первое за 100 лет богослужение, сообщает Седмица.Ru.

Благодарственный молебен возглавил ответственный за работу с вузами и научными организациями в Центральном викариатстве Москвы иерей Димитрий Данилов. Ему сослужили выпускники МГТУ в священном сане: протоиерей Борис Куликовский, протоиерей Сергий Шершнев, протоиерей Александр Козырев, протоиерей Игорь Белов, иерей Алексий Алексеев, иерей Илия Воробьев, иерей Алексий Кичаев, диакон Александр Морозов, диакон Антоний Жаров.

За богослужением молились преподаватели, сотрудники и студены МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том числе первый проректор Б. Падалкин, глава военно-учебного центра МГТУ Н.Д. Максименко, директор музея МГТУ Г. Базанчук, отмечавшая в этот день юбилей.

К этому событию шли долгих 6 лет. Православные студенты, преподаватели и выпускники МГТУ стали совершать празднование в честь дня святой покровительницы вуза с 2016 года — это были молебны в стенах Богоявленского кафедрального собора в Елохове, Крестные ходы вдоль стен Бауманки. А в этом году празднование пришло и в самом помещении домового храма, в котором с советских времен располагается Зал ученого совета.

После молебна к собравшимся обратился иерей Димитрий Данилов, являющийся также преподавателем МГТУ и руководителем православной общины вуза. Он выразил слова благодарности и.о. ректора МГТУ М. Гордину за предоставленную возможность совершить молебен.

«Мы долгие годы не слышали о том, что сто лет назад в помещении Ученого совета МГТУ был православный храм, в стенах которого совершались богослужения, вдохновлявшие учителей и воспитанников, крестили детей, венчались родители нашего великого ученого Н. Доллежаля, провожали в последний путь Н. Жуковского, — сказал священник. — Пришло время восстановления исторической памяти. Пусть покровительство святой равноапостольной Марии Магдалины будет над всеми, кто руководит вузом, учит и учится в этих стенах!»

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