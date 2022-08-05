«Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека»

5 августа 2022 года в Сумской епархии Украинской Православной Церкви выступили с экстренным заявлением по поводу информации, распространяемой украинскими патриотами и националистами, о том, что владыка Евлогий написал письмо Святейшему Патриарху Кириллу, пытаясь оправдаться за отказ поминать имя Его Святейшество за богослужением, сообщает «Союз православных журналистов».

Информация, появившаяся в сети интернет, по утверждению пресс-службы Сумской епархии, компрометирует митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия и не соответствует действительности.

«Позиция митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия относительно оценки военной агрессии России и вторжения на территорию Украины была высказана 24 февраля 2022 года и остаётся неизменной», а письма, изображение которого появились в интернете — не существует, — подчеркнули в епархии.

«Митрополит Евлогий считает военное вторжение российских войск тяжким грехом против Божьего Закона и преступлением против жизни граждан Украины, которая признана целостным суверенным государством. Все другие утверждения или предположения — неправдивы», — сказано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, в документе говорится, что «прекращение поминовения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время богослужений в храмах Сумской епархии стало следствием поддержки со стороны Патриарха Кирилла агрессивной политики России и вооруженной агрессии против суверенитета и территориальной целостности Украины».

«До настоящего времени имя Патриарха Кирилла на канонической территории Сумской епархии не упоминается. Такой порядок отвечает Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, изменения в которые были приняты на соборе 27 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

«Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.

Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.

Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.

И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.

Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.

Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух".

Мф. 26:69−74

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