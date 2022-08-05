4 августа 2022 года на пресс-конференции, состоявшейся в зале официальных мероприятий Филиппской, Неапольской и Тасосской митрополии Элладской Православной Церкви, было объявлено о предстоящем визите в епархию Константинопольского Патриарха Варфоломея в сопровождении Архиепископа Элладского Иеронима и главы украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает «Союз православных журналистов».

Глава Филиппской, Неапольской и Тасской митрополии митрополит Стефан рассказал, что этот «паломнический визит» состоится с 3 по 6 сентября 2022 года по случаю первого официального празднования Тасосских святых и будет включать «церковные и культурные мероприятия в Тасосе, Хрисополисе и Кавале».

Приглашение главе Фанара и Думенко от имени митрополита Стефана было сделано через Священный Синод Элладской Церкви в начале февраля 2022 года.

Патриарх Варфоломей уже дал свое согласие на визит, а от Думенко в Филиппской митрополии «ожидают письменного ответа».

Приглашение будет отправлено также президентше Греции Катерине Сакелларопулу, «чтобы она почтила своим высоким присутствием эти важные и исторические события», а также в митрополию пригласят епископов из других регионов Греции.

Из программы, обнародованной на сайте Филиппской митрополии, известно, что Думенко и Патриарх Варфоломей станут почётными гражданами муниципалитетов Тасоса и Нестоса. Кроме того, глава Фанара станет почётным доктором факультета лесного хозяйства Международного Греческого университета.

За все время «паломничества» Патриарх Варфоломей, Архиепископ Иероним и Епифаний Думенко отслужат одно совместное богослужение.

Филиппская, Неапольская и Тасосская митрополия относятся к т. н. «новым территориям», то есть, находится в двойном подчинении и Фанару, и Элладской Церкви.

Русская линия