Русская линия
Сводка новостей от 5 августа 2022

Митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой Римским Франциском
Стороны обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений…

Митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой Римским Франциском5 августа по приглашению папы Римского Франциска председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Ватикан, где в Апостольском дворце состоялась его встреча с главой Римско-Католической церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе беседы, прошедшей на итальянском языке, папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов.

В завершение продолжительной встречи собеседники обменялись памятными подарками.

При этом, что конкретно обсуждали митрополит Антоний и папа Франциск, не сообщается. Однако, в ходе переговоров они не могли не коснуться темы возможной встречи Патриарха Кирилла и главы Ватикана, а также продолжающегося военного конфликта на Украине.

Русская линия

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