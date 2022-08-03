В рамках форума состоится обсуждение проблем семейного воспитания, а также роли школы в прививании молодёжи нравственных ценностей…

2 августа 2022 года в Паломническом Центре Свято-Успенском Псково-Печерского монастыря митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с приветственном словом к участникам молодежного историко-культурного форума «Истоки», сообщает сайт Псковской епархии.

«Важнейшее и интереснейшее занятие человека — познавать. И для этого иногда хватает целой жизни. Желаю вам, уважаемые участники „Истоков“, стать людьми, для которых умение исследовать, анализировать превратиться в призвание. В рамках работы форума вы увидите много интересных мест на Псковщине, но особое — Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Обитель ни на один день не закрывалась, подавая пример духовной стойкости для всего православного мира. Поэтому место для работы „Истоков“ выбрано не случайно, а имеет историческую основу», — отметил владыка Тихон.

Также к участникам форума обратились первая заместительница губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Приветственный адрес от президента России Владимира Путина зачитала первая заместительница губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Дорогие друзья приветствую вас и поздравляю вас с запуском молодежного историко-культурного форума „Истоки“, — говорится в послании Президента России. — Уверен, что ваш проект состоится, обретёт свои традиции, обогатит палитру ярких содержательных, молодежных форумов, которые проводятся во многих регионах страны. Такие масштабные инициативы, объединяющие таких целеустремленных людей, исключительно важны и востребованы. Они способствуют личностному становлению юношей и девушек, помогают им ориентироваться в глобальных, исторических и политических процессах; предоставляют отличные возможности реализации профессионального роста, творчества и духовно-нравственного развития и реализации своих задумок. Здесь, на древней Псковской земле, вас ждут встречи с известными общественными деятелями, мастер-классы, дискуссии, обсуждение проектов в сфере культуры, волонтерства, патриотического воспитания. И, конечно, вы сможете познакомиться с культурными наследием Псковщины, его бесценными памятниками архитектуры и духовности. Желаю вам всего самого доброго».

По окончании торжественного открытия митрополит Тихон провел для гостей форума экскурсию по Псково-Печерской духовной семинарии.

1 по 6 августа в рамках культурно-исторического форума «Истоки» будет работать первая смена «Школа воспитания». Она собрала сто человек, в числе которых участники из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Во время лекций, треннингов и семинаров участники смены под руководством опытных преподавателей и общественных деятелей поднимут важные темы: семейного воспитания, роли школы в прививании ценностей.

Смены в рамках работы «Истоков» будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

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