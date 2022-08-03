Русская линия
Сводка новостей от 3 августа 2022

В Сербской Православной Церкви предупредили о возможности массовых антисербских погромов в Косово
Братство монастыря Высокие Дечаны заявило, что межэтнические противоречия в Косово и Метохии достигли опасного предела − наивысшего за последние 23 года…

Карта КосовоВ обители опасаются повторения массовых погромов 2004 года, когда за два мартовских дня албанцы сожгли 30 храмов Сербской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Mitropolija.com.

В монастыре считают, что конфронтацию могла спровоцировать вооруженная акция косовской полиции по закрытию двух КПП на границе с Сербией. Поэтому в ночь с 31 на 1 августа монашество сербских монастырей в Косово и Метохии особо усердно молилось за мир в крае.

«Накануне ночью многие косовские сербы, монахи и монахини в наших монастырях молились о мире из-за возможной вооруженной акции косовской полиции, а также возможных беспорядков со стороны косовских албанцев. Во время погрома 2004 года албанские экстремисты за два дня сожгли 30 сербских церквей. Мир должен быть сохранен», − сказано в сообщении братства Высоких Дечан, в котором уточняется, что «временные учреждения в Приштине продолжают свою политику угроз и дискриминации в отношении сербов в Косово».

В частности, указывается на вандализм по отношению к святыням Сербской Православной Церкви, неуважение к судебным решениям и верховенству закона, а также нежелание вести переговоры с Белградом об особой защите косовских сербов.

«За последние 23 года межэтнические отношения в Косово ещё никогда не были хуже, чем сейчас, по причине провокационного поведения косовских албанских властей, что может привести к прямой конфронтации и полному краху косовской миротворческой миссии. Это последнее, что кому-либо нужно в данный момент», − говорится в сообщении монастыря.

По словам настоятеля Высоких Дечан отца Саввы (Янича), дестабилизируют обстановку в Косово не сербы, а те, кто уже 23 года терроризирует в крае сербский народ.

«Это происходит, несмотря на присутствие международных сил, без права на достойное возвращение [сербов в свои сёла], без уважения к судебным решениям и закону. Те, кто нарушают права человека и религиозные права, постоянно оскверняют церкви и кладбища − это они дестабилизируют Косово и весь регион», − написал игумен на официальной странице монастыря в соцсетях.

Русская линия

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