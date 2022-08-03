В обители опасаются повторения массовых погромов 2004 года, когда за два мартовских дня албанцы сожгли 30 храмов Сербской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Mitropolija.com.

В монастыре считают, что конфронтацию могла спровоцировать вооруженная акция косовской полиции по закрытию двух КПП на границе с Сербией. Поэтому в ночь с 31 на 1 августа монашество сербских монастырей в Косово и Метохии особо усердно молилось за мир в крае.

«Накануне ночью многие косовские сербы, монахи и монахини в наших монастырях молились о мире из-за возможной вооруженной акции косовской полиции, а также возможных беспорядков со стороны косовских албанцев. Во время погрома 2004 года албанские экстремисты за два дня сожгли 30 сербских церквей. Мир должен быть сохранен», − сказано в сообщении братства Высоких Дечан, в котором уточняется, что «временные учреждения в Приштине продолжают свою политику угроз и дискриминации в отношении сербов в Косово».

В частности, указывается на вандализм по отношению к святыням Сербской Православной Церкви, неуважение к судебным решениям и верховенству закона, а также нежелание вести переговоры с Белградом об особой защите косовских сербов.

«За последние 23 года межэтнические отношения в Косово ещё никогда не были хуже, чем сейчас, по причине провокационного поведения косовских албанских властей, что может привести к прямой конфронтации и полному краху косовской миротворческой миссии. Это последнее, что кому-либо нужно в данный момент», − говорится в сообщении монастыря.

По словам настоятеля Высоких Дечан отца Саввы (Янича), дестабилизируют обстановку в Косово не сербы, а те, кто уже 23 года терроризирует в крае сербский народ.

«Это происходит, несмотря на присутствие международных сил, без права на достойное возвращение [сербов в свои сёла], без уважения к судебным решениям и закону. Те, кто нарушают права человека и религиозные права, постоянно оскверняют церкви и кладбища − это они дестабилизируют Косово и весь регион», − написал игумен на официальной странице монастыря в соцсетях.

Русская линия