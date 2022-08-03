В Ильин день в столице прошёл традиционный Крестный ход военнослужащих ВДВ от храма Ильи Пророка в Китай-городе до Красной площади…

2 августа 2022 года в центре Москвы прошли торжества, посвященные дню памяти пророка Илии. В этот день отмечалась 92-я годовщина создания Воздушно-десантных войск. Пророк Илия почитается как небесный покровитель этого рода войск, сообщает сайт Московской епархии.

Утром на улице Ильинке состоялся ранний молебен, после которого председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност возглавил Божественную литургию в храме пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье, что в Китай-городе.

По окончании Литургии от Ильинского храма на Красную площадь прошёл традиционный Крестный ход с участием представителей руководящего состава, военнослужащих и ветеранов ВДВ. На Лобном месте был совершен молебен.

После молебна с Лобного места были зачитаны поздравления официальных лиц с праздником ВДВ, а также состоялись показательные выступления роты почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Маргелова, сводного военного оркестра ВДВ и торжественное прохождение парадных расчетов Воздушно-десантных войск и военно-патриотических клубов десантной направленности.

После выступлений Крестный ход вернулся в храм пророка Илии, а на Васильевском спуске прошел концерт «За Россию, за мою» с участием ансамбля песни и пляски ВДВ, Московского казачьего хора, Московского театра песни «Яр», заслуженного артиста России Виктора Сорокина, а также других творческих коллективов (режиссер-постановщик праздничного концерта — Марина Гавриш).

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