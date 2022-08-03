Основополагающее соглашение Черногории с Сербской Православной Церковью (СПЦ) подписано в среду в Подгорице. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Черногории Дритан Абазович в Telegram-канале, передаёт ТАСС.

«Подписано основополагающее соглашение между Черногорией и Сербской Православной Церковью», — написал черногорский премьер, разместив фото с церемонии подписания. Документ подписали премьер-министр Черногории Абазович и Патриарх Сербский Порфирий.

Как сообщает национальное телевидение Черногории RTCG, на церемонии подписания также присутствовали митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и министр юстиции Черногории Марко Ковач.

Ранее, 8 июля, правительство республики поддержало проект основополагающего соглашения с Сербской Православной Церковью.

Президент Черногории Мило Джуканович после 30 лет нахождения у власти попытался в рамках конструирования «особой черногорской нации» создать подконтрольную себе «черногорскую церковь». Джуканович неоднократно обвинял Сербскую Православную Церковь в «религиозной монополии» в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Для этого был принят дискриминационный по отношению к СПЦ закон «О свободе вероисповедания», согласно которому у Церкви изымалось всё её имущество, накопленное верующими Черногории за последние восемь веков. В ответ народ Черногории вышел на массовые религиозные протесты, которые продолжались в стране больше года, участие в них принимало свыше 50% населения страны.

В результате партия Джукановича проиграла на следующих выборах, и в Черногории было избрано новое правительство. 26 января 2021 года после долгой борьбы новый, исправленный закон о свободе вероисповедания вступил в силу. Документ содержит поправки, которые исключают дискриминацию Сербской Церкви.

Русская линия