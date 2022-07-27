Оголтелая русофобия всегда была присуща украинским националистам, и думать о том, что в случае своей победы в нынешнем конфликте на Донбассе, они оставят русских людей на Украине в покое, мягко говоря, наивно. Об этом красноречиво свидетельствует массовый вандализм против памятников русским святым и выдающимся русским людям, который сейчас буквально захватил Украину.

«Русская линия» уже писала об уничтоженном памятнике святому Александру Невскому в Харькове. В этот список следует добавить демонтированные памятники Александру Пушкину в Николаеве и Александру Суворову в Киеве, а также совсем недавний случай — демонтаж памятника Александру Пушкину в Запорожье. Причём это только видимая часть того, что уже уничтожили бандеровцы.

Так, ещё в апреле 2022 года в Киеве предлагали снести памятники писателям Михаилу Булгакову и Александру Пушкину, генералу Ватутину, киногероям Глебу Жиглову (играл Высоцкий) и Владимиру Шарапову и многим другим — всего 60 памятников. Такое предложение содержалось в проекте решения о «демонтаже памятных знаков в Киеве, которые имеют отношение к России и СССР». Его внесли на рассмотрение горсовета депутаты Киеврады Ксения Семенова («Слуга народа») и Алина Михайлова («Голос»).

Если сюда добавить, что из школьной программы на Украине уже исключили всех русских писателей и даже Нестора Летописца, то картина становится ещё более полной.

Любопытно, что никто во власти на Украине уже и не скрывает, что вместо памятников русским деятелям повсеместно на Украине будут устанавливаться памятники военному преступнику Степану Бандере (возглавлял запрещённую в России экстремистскую организацию) и его сторонникам. «Батько — наш Бандера, Украина — мати..» — эти песни давно распевают в семинариях «ПЦУ» и молодёжных организациях на Украине. А потому нет ничего удивительного в том, что украинство сегодня тесно связано именно с этим именем.

Русская линия