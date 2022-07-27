Глава Ватикана опасается, что его приезд на Украину будет воспринят как поддержка украинских властей, хотя он стремится сохранять нейтралитет…

Папа Римский Франциск пока не планирует отправляться в Киев, так как сначала хочет посетить Москву. Тем временем в Кремле предлагают отложить поездку до следующего года. Об этом заявил в среду председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с главой Ватикана, сообщает ТАСС.

«В данный момент он хочет поехать в Киев, но не поедет. Он надеется совместный визит сделать, чтобы сначала прилететь в Россию. Примерно в одно время, чтобы в России это не интерпретировали так, что он якобы предпочитает Киев», — сказал Севастьянов, который, по его словам, три недели назад встречался с Франциском в Италии, а также «еженедельно» общается с ним по телефону.

Он также рассказал, что сообщал о желании папы посетить Москву представителям российских властей, но получил ответ, что поездку лучше отложить. «Это желание наших властей, чтобы это было в 2023 году, а сам папа Римский готов [приехать] в любой момент», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в Москве заинтересованы в том, чтобы отложить визит, так как сейчас из-за событий на Украине поездка папы Римского в Россию «может быть интерпретирована неоднозначно». При этом Севастьянов полагает, что возможный визит главы Ватикана мог бы помочь в налаживании отношений России с Западом, «включая диалог даже о снятии санкций или о каких-то новых международных законах и положениях».

Ранее в Ватикане не исключали, что папа Франциск может отправиться на Украину в августе. Сам понтифик говорил, что рассчитывает посетить Москву и Киев после визита в Канаду (24−30 июля), а в минувшее воскресенье повторил, что надеется приехать на Украину.

Русская Православная Церковь пока никак не комментировала возможную поездку папы Римского в Россию. В начале июля об отсутствии предметных контактов по визиту говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Русская линия