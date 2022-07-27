25 июля 2022 года на Валааме стартовала первая программа для детей и подростков в тяжёлой жизненной ситуации «Валаам. Остров открытий», которая получила в этом году поддержку Фонда Президентских грантов, сообщает сайт Валаамского монастыря.

Программа разработана в 2022 году фондом «Свет Валаама» в партнёрстве с благотворительными фондами «Материнское сердце» и Фондом помощи детям Е.М. Примакова. Она предусматривает две 5-ти и 6-дневные смены на Валааме для детей и подростков, оказавшихся тяжёлой жизненной ситуации. Каждая смена включает экскурсии по уникальным природным и культурным местам Валаама, а также творческие мастерские с использованием методики арт- и природной терапии.

В течение 5 дней ребята живут в удобных номерах отреставрированной гостиницы, а занятия проходят в современной творческой мастерской. В концертном зале проводятся творческие встречи и совместный просмотр и обсуждения фильмов о духовных и нравственных поступках в жизни каждого человека. Ребята знакомятся с уникальной природой Русского севера и больше узнают о Валаамском монастыре.

Как отметил директор БФ «Свет Валаама» Михаил Шишков, «идея создания программы для детей и подростков возникла давно, но только благодаря поддержке Фонда Президентских грантов мы получили возможность сделать её системной и вывести её на новый профессиональный уровень». «Детям очень важна постоянная, а не разовая поддержка. Им нужен пример настоящей любви и заботы, что получает каждый, приезжая на Валаам», — пояснил он.

Благодаря новой программе, разработанной опытными педагогами, ожидается, что ребята пересмотрят своё отношение к командной работе, ответственности в принятии решений, проявят себя в творчестве и увидят своими глазами всю красоту природы, истории и культуры Валаама — духовного сердца России.

Следующую смену Валаам примет в августе 2022 года. Организаторы проекта надеются, что программа вызовет хороший отклик.

Русская линия