Межрелигиозная ситуация на Украине продолжает оставаться крайне напряжённой — украинские раскольники в лице представителей «ПЦУ» пытаются воспользоваться военными действиями на Донбассе, чтобы отобрать как можно больше храмов Украинской Православной Церкви. Хроники последний нападений на своих страницах приводит портал Православие.Ru.

Так, 18 июля в Песковке Киевской области Украины сторонники «ПЦУ» при поддержке местной власти захватили храм прп. Серафима Саровского и цинично присвоили имущество церковного магазина ритуальных услуг.

После четырех месяцев давления на священника и общину УПЦ раскольники заварили двери храма. По словам настоятеля протоиерея Георгия Юрчука, 16 апреля 2022 года его вызвал к себе председатель сельсовета Владимир Лужков и заявил, что деятельность общины храма должна быть прекращена. «Даю вам три дня: либо вы отдадите имущество ПЦУ добровольно, либо мы R

Но настоятель наотрез отказался передавать храм «ПЦУ».

24 апреля, в праздник Пасхи, группа неизвестных заблокировала цепями вход на территорию храма и не пускала людей освятить пасхальные корзины. Они снова требовали передать храм «ПЦУ» и угрожали. Прихожане обратились в полицию.

3 мая глава сельсовета Луцков пришел в храм в сопровождении четырех человек и поставил священнику то же условие: «Отказывайтесь от имущества в пользу ПЦУ, или мы его заберем сами».

После этого глава сельсовета дал местной ритуальной службе указание запрещать священнику отпевать почивших.

17 июля во время богослужения на улице собрались рейдеры «ПЦУ» и подручные главы сельсовета и устроили провокацию, мешая проведению богослужения. Под шумок они сняли замок со входной двери храма и врезали свой.

«Попика Галина, местная жительница, стала душить меня сзади цепочкой от иерейского креста, пока не разорвала его, затем под смех своих сторонников стала хулить христианскую веру нецензурными словами», — рассказал отец Георгий. Все это продолжалось около двух часов.

В ночь на 18 июля, примерно в час ночи, во время комендантского часа, четверо человек заварили входную дверь в храм. Преступление зафиксировала прибывшая утром следственная группа.

«Я долгое время не хотел обнародовать все эти предыдущие события, пытаясь найти компромисс с главой поселкового совета», — подчеркнул настоятель храма УПЦ. Он напомнил, что церковная община своими руками построила храм, получив помещение 1954 года постройки, в котором раньше был магазин.

В селе Дмитровка Бучанского района Киевской области 16 июля сторонники «ПЦУ» взломали двери храма УПЦ с помощью службы аварийного отпирания замков в присутствии полиции и проникли в помещение храма Рождества Богородицы. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Сергий Кобыляцкий, на основании протокола собрания территориальной общины Дмитровки были внесены изменения в госреестр, и община УПЦ была незаконно перерегистрирована в общину «ПЦУ». После этого активисты «ПЦУ» вызвали службу по аварийному отпиранию замков и взломали запоры на дверях храма, а затем в присутствии председателя Дмитриевской ОТГ, нового «настоятеля» ПЦУ, представителей Национальной полиции и ВСУ заменили замки на новые.

Представители «ПЦУ» угрожали отцу Сергию и издевательски пытались вручить ему повестку в военкомат. Они заявили священнику, что теперь он не имеет никакого отношения к храму, который построил своими руками и приход которого возглавляет в течение 27 лет.

Священник обратился с иском в суд, но ему было отказано по причине «отсутствия состава преступления».

В селе Зазимье Киевской области сторонники «ПЦУ» провели собрание территориальной общины, чтобы захватить старинный храм Воскресения Христова, сообщает Telegram-канал ДОЗОР на «Першом Козацьком».

«Как это всегда и бывает на подобных собраниях, люди, не являющиеся общиной храма, постановили передать святыню в руки сторонникам Епифания. Они так же „назначили“ новым настоятелем отца Анатолия, вместо отца Александра, который служил в храме более 30 лет. Настоящая община храма собиралась 10 июля, где верующие единогласно засвидетельствовали верность УПЦ», — отметили в сообщении.

В селе Лубянка Киевской области 14 июля в храм святителя Николая Чудотворца пришли сторонники «ПЦУ» во главе с бывшим председателем сельсовета Анатолием Новиченко якобы для «мирных переговоров о переводе общины в ПЦУ», как рассказал СПЖ настоятель храма протоиерей Иларион Шмаюн.

Однако спустя некоторое время под крики «Вон отсюда!», «Выводите священников из церкви!» и «Московский патриархат служит сатане!» активисты вытолкали духовенство и прихожан из храма.

Агрессивно настроенные сторонники «ПЦУ» ссылались при этом на документ киевского госрегистратора, который, к слову, был подписан незаконно.

По словам отца Илариона, Николаевская община УПЦ, зная, что в соседних селах рейдеры «ПЦУ» захватывают храмы, прикрываясь подобной «регистрацией», заранее в письменном виде уведомила органы местной власти о том, то никаких решений о своем переходе или перерегистрации Устава не принимала и принимать не будет.

«Однако за несколько дней до силового захвата храма сторонниками ПЦУ меня пригласили в Лубянский сельсовет и поставили перед фактом, что Устав перерегистрирован и „храм надо передавать“», — рассказал настоятель.

При этом местная власть отстранилась. А после экс-глава сельсовета предложил духовенству встретиться в храме для переговоров. Но все оказалось обманом и манипуляцией чувств верующих.

В присутствии полиции, которая не предприняла никаких действий для защиты имущества храма от незаконного завладения, приспешники Думенко описали иконы и утварь храма и объявили, что в ближайшие выходные здесь отслужит молебен «новый батюшка из ПЦУ».

Попытки захватить храм рейдеры «ПЦУ» при поддержке местной власти совершают в городе Богуслав Киевской области. Здесь сторонники «ПЦУ» устроили собрание в Доме культуры о переводе в раскольническую структуру общины Троицкого храма УПЦ.

Причем у них уже были списки с проставленными голосами «за».

На этом «вече» в Доме культуры территориальная община проголосовала за перевод Троицкого храма УПЦ в «ПЦУ». Несколько активистов направились к храму, чтобы потребовать ключи, однако собравшиеся на прихрамовой территории верующие УПЦ ключи не отдали.

В Волынской области в селе Олеск рейдеры «ПЦУ» угрожают священнику и верующим канонической Церкви и пытаются захватить Свято-Духовский храм УПЦ. Приход твердо стоит в вере, как сообщает Telegram-канал «Дозор на „Первом Казацком“».

Раскольники давно присматривались к старинному Свято-Духовскому храму УПЦ, построенному 133 года назад, но в эти дни представители «ПЦУ» во главе со своим «священником», прикрываясь патриотическими лозунгами, разожгли настоящую рознь в селе. Рейдеры незаконно проголосовали за т. нз. «перевод» храм, неоднократно устраивали провокации, а теперь угрожают верующим УПЦ.

Одной многодетной семье заявили, что напишут донос в ювенальную службу, если те осмелятся прийти помолиться в православный храм. У пожилого священника Александра Доротюка начались проблемы со здоровьем, и в помощь ему в село прислали молодого батюшку — отца Вадима. Раскольники тут же окрестили его «донецким попом».

В результате храм опечатали. Но 28 июня рейдеры «ПЦУ» вызвали полицию в храм, заявив, что там якобы хранится оружие или взрывчатка. Правоохранители проверили замки и убедились, что запоры не открывали. Провокацию раскольники устроили для того, чтобы достать ключи от храма.

А 2 июля активисты «ПЦУ» устроили возле храма митинг и заявили, что не пустят верующих УПЦ даже на прихрамовую территорию, и требовали ключи.

Полицейские предложили отдать ключи им, что священник УПЦ и сделал. Ключи были отправлены в Любомирский отдел полиции.

Из-за агрессивных действий раскольников ситуация в селе резко обострилась.

«Нам обидно и печально, что наши односельчане стали врагами. Люди, которые жили бок о бок в одном селе, сейчас называют одних москалями, а других патриотами. Это неправильно», — отмечает отец Вадим и просит молитв за общину.

В селе Несвич Волынской области активисты местной «самообороны» перекрывают дорогу настоятелю Михайловского храма УПЦ и его прихожанам из соседних сел. Их цель — не дать совершать воскресные и праздничные богослужения. Об этом сообщает СПЖ.

Сам настоятель в селе не живет и приезжает по воскресеньям из областного центра. Кроме него и его семьи, в Несвич добираются люди из нескольких окрестных сел, в которых в эту весну или еще в 2019 году отобрали храмы.

Михайловская община в Несвиче так же, как и нынешние вынужденные паломники из Михлина, Коршева, Городища, пострадала от рейдерских действий «ПЦУ» еще в 2019 году. У верующих не только забрали церковь и церковное помещение, но и лишили их юридической регистрации. Несмотря на это, прихожане начали строиться на частной территории и весной 2021 года впервые праздновали Пасху в новом храме.

А после принятия незаконного решения о «запрете Московского Патриархата» на территории Городищенской ОТГ приходу канонической Церкви начали препятствовать в проведении богослужений. Решение местных властей при этом оспаривается в судебном порядке.

На храм Рождества Пресвятой Богородицы в Мурованых Куриловцах Винницкой области напали трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и устроили погром. Они назвали себя военнослужащими, один был в военной форме, пытались ворваться в закрытый храм, вели себя агрессивно, портили имущество, угрожали и унижали верующих. 20 июля стали известны подробности нападения на храм, о чем рассказали прихожане.

По их словам, когда 12 июля после богослужения и обеда в трапезную ворвались неизвестные в нетрезвом состоянии, прихожане и священники вызвали полицию. Но пьяные визитеры пообещали расстрелять священников, одного батюшку ударили, другому плюнули в лицо.

Наряд полиции прибыл быстро, однако стражи закона не торопились ни задерживать нападавших, ни опрашивать свидетелей, как отметили верующие. Радикалам позволили уйти и задержали их только после того, как они вступили в конфликт с местными жителями. Двое из них оказались военнослужащими.

Полицейские также отказывались опрашивать прихожанок, заявив, что показания можно снимать только в отделении полиции, и женщины должны ехать в город. Как добавили прихожане, женщины были очень напуганы, у некоторых даже начались проблемы с сердцем. Ситуация изменилась лишь после приезда следователя.

А 17 июля в своей проповеди настоятель храма протоиерей Василий Балан упомянул выходку радикалов. Он сообщил, что ему звонят военачальники, в том числе из Киева, и предлагают забрать заявление, потому что «у командиров будут неприятности».

В селе Голынчинцы Могилев-Подольской епархии раскольники захватили храм свт. Димитрия Солунского и заставили священников отдать деньги, собранные прихожанами на ремонт храма.

Как рассказали священники УПЦ, в мае 2022 года радикалы «ПЦУ» задались целью завладеть зданием храма в селе Голынчинцы, а заодно присвоить собранные верующими УПЦ деньги.

Чтобы избежать конфликта с раскольниками, благочинный округа протоиерей Георгий Комар в ожидании Собора УПЦ самолично опечатал храм. Прихожане передали ему на хранение часть собранных средств. Отец Георгий отдал средства на хранение в канцелярию Могилев-Подольской епархии, о чем был составлен соответствующий документ.

Однако через несколько дней сторонники «ПЦУ» пришли к храму, сорвали замки и ворвались внутрь, нарушив Конституцию и законы Украины. Захватив храм и не найдя там денег, они обвинили настоятеля отца Василия и благочинного отца Георгия в краже.

Священники не выдержали психологического давления и отдали все деньги рейдерам «ПЦУ».

9 июля в захваченном храме Димитрия Солунского села Голынчинцы раскольники провели свое «богослужение», осквернив святыню.

А в Махновке Винницкой области депутаты сельского совета проголосовали за запрет УПЦ, как сообщает news.vn.ua.

«Вниманию жителей Махновской территориальной общины! Решением 22 внеочередной сессии 8 созыва Махновского сельского совета от 30 июня 2022 года запрещена деятельность Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) на территории Махновского сельского совета Хмельницкого района Винницкой области. „ЗА“ проголосовали 15 депутатов из 15-ти присутствующих в зале», — говорится в сообщении.

В Ровенской области 19 июля селе Бадовка настоятель прихода в честь равноапостольной Марии Магдалины Степан Полищук обнаружил следы поджога здания, в котором совершает богослужения община УПЦ. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской епархии.

В этом помещении верующие нашли приют после того, как их храм захватили сторонники «ПЦУ».

«Священник вызвал полицию, констатировавшую, что в бутылке (бутылка с жидкостью была найдена в траве возле ограды) действительно находилась горючая смесь, но так как злоумышленники не повредили здание, дело не было открыто», — отметили на сайте епархии.

Приход в селе Бодаки на Тернопольщине, у которого ранее захватили храм со всем имуществом, продолжает проводить богослужения в частном доме. Но злоумышленникам молитва прихожан канонической Церкви, судя по всему, не дает покоя.

На днях вандалы проникли в дом через крышу и засыпали песком икону, освященную воду и богослужебные книги.

Правозащитница Виктория Кохановская отметила на своей странице, что истинную веру в Бога нельзя ни купить, ни продать, тем более ее невозможно запугать.

«Убрали, помолились и попросили у Бога простить грешных, потому что не понимают, что делают и какой грех на душу берут», — заключила она.

Городские власти перевели во Львовско-Сокальскую епархию «ПЦУ» храм святого Владимира УПЦ во Львове, который вандалы неоднократно оскверняли и пытались поджечь, а его прихожанам и духовенству угрожали.

В частности, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий своим распоряжением изменил Устав общины УПЦ храма святого Владимира в Сиховском района Львова. Соответствующий документ опубликован на сайте Львовской госадминистрации.

«Многие хотели бы, чтобы нас здесь не было», — заметил настоятель отец Владимир и пояснил, что община храма воюет с «местными феодалами» с 1991 года. По его словам, после недавнего пожара в храме некоторые люди приходили сделать селфи на фоне сгоревших стен и кричали: «Вас самих надо сжечь!», но прихожане за ночь перекрыли крышу старым железом при свете фонариков на мобильных телефонах.

«Не мы, а Господь бережет этот храм, — резюмировал священник, — все держится на обычных прихожанах, на их вере».

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