Русская линия
Сводка новостей от 27 июля 2022

Митрополит Клинский Леонид: «Русская Православная Церковь пришла в Африку навсегда»
По словам владыки, число клириков Патриаршего Экзархата Африки в 2022 году выросло вдвое…

Митрополит Клинский ЛеонидЧисло клириков Патриаршего Экзархата Африки продолжает неуклонно расти, сообщил в своем Телеграм-канале митрополит Клинский Леонид, передаёт сайт Патриаршего Экзархата Африки.

«С момента учреждения Священным Синодом Патриаршего Экзархата Африки 29 декабря 2021 года, когда в лоно Русской Православной Церкви были приняты 102 клирика Александрийского Патриархата, не пожелавшие оставаться в расколе, который учинил Патриарх Варфоломей и поддержал Патриарх Феодор, число духовенства нашего Экзархата увеличилось вдвое», — отметил иерарх.

«Невзирая на угрозы и притеснения со стороны греческого епископата, судебные и полицейские преследования, изгнание общин из храмов (в том числе из тех, которые не принадлежат Александрийскому Патриархату, а находятся в частной собственности), лишение жилья и элементарных средств к существованию, давление на семьи и отчисления детей из школ, настоятели со своей паствой остались верными своему выбору — они принадлежат Церкви, хранящей каноны, переданные от святых апостолов и отцов», — подчеркнул Экзарх Африки.

По словам владыки, духовенство Экзархата вынуждено совершать богослужения под открытым небом, в палатках и в арендуемых помещениях; тем не менее «совершается Святая Евхаристия, налажена литургическая жизнь, принимают Крещение новые члены Церкви Христовой, проповедь Евангелия простирается на весь континент, достигая самых отдаленных уголков и поселений».

«С Божией помощью мы делаем и продолжим делать всё возможное для организации приходской жизни, помощи нашим клирикам и прихожанам для их защиты и поддержки, реализации гуманитарных программ и образовательных проектов на континенте», — заявил митрополит Леонид.

«Любителям статистических подсчетов и оценок „неуспешности миссии Экзархата“ придётся смириться с тем, что Русская Православная Церковь пришла в Африку навсегда», — заключил Патриарший Экзарх.

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