18 июля 2022 года Священный Синод Элладской Православной Церкви беззубо отреагировал на крещение детей пары содомитов, совершённое архиепископом Элпидофором на прошлой неделе, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на издание Оrthodoxia News Agency.

Синод Церкви Эллады решил направить письмо протеста на имя архиепископа Американского Элпидофора, а также соответствующее письмо главе Фанара, под каноническую юрисдикцию которого подпадает архиепископ Элпидофор.

Характерно, что основанием для протеста стал доклад митрополита Глифадского Антония, который рассказал, что архиепископ Элпидофор его обманул, не предупредив о том, что будет совершать крещение детей из «однополого брака», а не сам факт такого крещения.

«Я считаю, что крещение таких детей в Греции никогда не проводилось, это произошло впервые. Я не думаю, что архиепископ Элпидофор должен был совершать такое крещение, не сказав мне об этом. Если бы я знал, я бы не дал ему такого разрешения, мне придётся письменно отчитаться перед Священным Синодом», — заявил митрополит Антоний после разразившегося скандала.

Иерарх ЭПЦ добавил, что «епископ не должен был совершать такое крещение, чтобы не давать пищу тем, кто думает, что в Церкви всё дозволено».

Также митрополит Антоний рассказал, что после этого случая больше не общался с архиепископом Элпидофором, а верующие в Греции были встревожены этим событием.

«Они были очень встревожены. Слава Богу, у нас есть очень благочестивые люди, которые близки к традиции нашей Церкви и были расстроены, и я не скрываю от вас, что я был очень расстроен, потому что он должен был сообщить мне, что это особое крещение», — отметил иерарх ЭПЦ.

При всём этом становится очевидным, что никаких последствий для архиепископа Элпидофора его действия не повлекут.

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