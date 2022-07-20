Инициированный демократами законопроект о федеральной защите однополых браков передан на утверждение в Сенат, где половину мест занимают республиканцы…

19 июля 2022 года Палата представителей США одобрила «Акт об уважении к браку» — законопроект о федеральной защите «однополых браков». Документ получил поддержку 267 парламентариев, против проголосовали 157 депутатов, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на The New York Times.

Законопроект обязывает все штаты США признавать браки, заключенные в других штатах, в том числе и однополые, и должен заменить принятый в 1996 году федеральный «Акт о защите брака», в котором брак определяется как «союз между одним мужчиной и одной женщиной».

Лидеры демократов в Палате представителей активизировали работу над законопроектом, опасаясь, что Верховный суд США, вслед за отменой закона о праве на аборт, отзовет своё решение в пользу «однополых браков», принятое в 2015 году. Тогда Верховный суд отменил четыре государственных закона о браке, чем легитимизировал «однополые браки» во всех 50 штатах страны.

Если новый «Акт об уважении к браку» будет утверждён Сенатом, равенство традиционного и «однополого» брака будет законодательно закреплено на федеральном уровне. Однако в верхней палате парламента США инициаторам законопроекта — демократам принадлежит 50 мест из 100, и для принятия закона им нужно 10 голосов сенаторов-республиканцев, которые в основном придерживаются консервативного курса.

Русская линия