22 июля 2022 года, в годовщину со дня кончины насельника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря, директора православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» архимандрита Мефодия (Петрова), на телеканале «Спас» состоится премьера посвященного ему документального фильма «Путь», сообщает Патриархия.Ru.

Отец Мефодий отошел ко Господу 22 июля 2021 года, на 61-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В тексте Патриаршего соболезнования, в частности, отмечалось: «Отец Мефодий принадлежал к числу монашествующих, любовь которых к людям и постоянное желание нести им добро, поступать по слову святого апостола Павла „Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими“ (Рим. 12:15), была очевидна для всех окружающих. Именно через таких преданных Христу и Его Церкви монахов укреплялась в прошлом и утверждается ныне святое Православие, возрастает в человеческих душах жажда правды Божией и стремление посвятить себя иноческому деланию у тех, кто ищет быть сопричисленным монашескому братству».

«Его путь был удивителен. Инженер, байкер, музыкант из Македонии Венко Петров изменил судьбу в один день. Отказался от всего, чтобы стать монахом. Не зная ни одного русского слова, полагаясь только на промысел Божий, он искал путь попасть в Россию. Этот путь привел его на Валаам. И там же был окончен. Отец Мефодий внес особый вклад в возрождение обители, сумел объединить вокруг себя огромное количество людей, привел их к вере», — говорится в аннотации к фильму.

Воспоминаниями об архимандрите Мефодии поделятся Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, священнослужители, друзья и духовные чада отца Мефодия.

Русская линия