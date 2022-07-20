При разводе родителей суд первоначально встал на сторону матери-иностранки и отдал ей ребёнка, хотя она заявляла о своих содомитских наклонностях…

Суд в Петербурге лишь со второго раза решил не оставлять ребёнка с матерью-содомиткой

Всем известно, что большинство судей в России — это женщины, а потому никого не удивляет, что в российской судебной практике сложилось негласное «правило матриархата», когда при разводе дети практически всегда остаются с матерями, даже несмотря на желание мужчин также воспитывать своих детей. Эта порочная практика так укоренилась в нашей стране, что судьи не обращают никакого внимания на обстоятельства распада семьи, и им всё равно какого морального облика те женщины, с которыми они оставляют детей.

В результате происходят случаи, наподобие того, что случился в Санкт-Петербурге, где решением Дзержинского районного суда от 23 мая 2022 года 8-летнюю девочку отдали матери-содомитке, гражданке Австралии, ранее подавшей на развод со своим мужем — гражданином России, и уехавшей заграницу, чтобы заключить там «однополый брак» со своей любовницей. При этом суд проигнорировал желание самой девочки, которая хотела остаться с отцом в России, сообщает Интерфакс.

Любопытно, что решение суда удалось отменить только в вышестоящей инстанции.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, 23 мая Дзержинский районный суд северной столицы отказал жителю Ленинградской области Ясину Заломскому в иске к Марии Терезе Грейс Баллентос об ограничении женщины в родительских правах, передаче их общего ребёнка ему на попечение и взыскании алиментов. Место жительства их 8-летней дочери было определено с матерью.

Как уточнили в прокуратуре Петербурга, отказывая отцу в удовлетворении заявленных требований, районный суд исходил из отсутствия доказательств, свидетельствующих о наличии законных оснований для ограничения матери в родительских правах.

Позднее стало известно, что на момент суда против гражданки Австралии уже было возбуждено уголовное дело по обвинению в действиях сексуального характера в отношении 8-летней дочери, которая имеет гражданство России и Австралии. Однако, суд это проигнорировал.

В настоящее время дело передано в Следственный комитет. При этом, как заявили в СК, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен обратиться в генеральную прокуратуру и Верховный суд РФ, чтобы те дали соответствующую оценку действиям Дзержинского суда.

Русская линия