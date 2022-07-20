18 июля 2022 года, в день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, в мужском монастыре в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Алапаевске под Екатеринбургом была совершена праздничная Божественная литургия, сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Богослужение совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, секретарь Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Ладюк, благочинный Монастырского округа Екатеринбургской епархии игумен Иероним (Миронов) и сонм духовенства Екатеринбургской митрополии.

За Литургией молились член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Э.Э. Россель, председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества А.В. Громова, директор областного медицинского колледжа, руководитель Екатеринбургского отделения «Красного креста» И.А. Лёвина, руководитель Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества И.Л. Баталова.

Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексия Русина.

Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской игумен Моисей (Пилатс).

По завершении богослужения состоялся крестный ход к шахте, куда в ночь с 17 на 18 июля 1918 года живыми были сброшены алапаевские мученики — великая княгиня Елисавета Феодоровна, ее келейница инокиня Варвара (Яковлева), великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей и секретарь Федор Ремез.

У шахты, на месте мученической кончины алапаевских мучеников, архиереи с сонмом священства почтили память безвинно убиенных и совершили молебен. Вокруг шахты пронесли ковчег с мощами преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.

Преосвященные владыки исполнили Херувимскую песнь, которую, по преданию, пели сброшенные в шахту мученики в течение нескольких дней, пока не отошли в мир иной.

В архипастырском слове митрополит Евгений отметил, что ныне исполняемая Херувимская песнь звучит в память подвига святой Елисаветы и ее спутников. Глава Екатеринбургской митрополии пожелал всем «запечатлевать на сердце и в уме образ жизни этого святого человека, повторять его в своей собственной жизни».

Русская линия