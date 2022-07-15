«Мы в подвалах, там же служим всенощные и вечерни»

14 июля 2022 года, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона была совершена еще одна гуманитарная поездка в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру. Были доставлены продукты питания, мука, вещи первой необходимости, а также одежда для беженцев и монашествующих, сообщает сайт Донецкой епархии.

Волонтёры засняли последствия артиллерийских ударов по обители, в том числе произошедшие в день поездки. С сожалением в епархии констатируют, что Святогорская Святыня ежедневно разрушается.

Также волонтёрам передал письмо наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений, адресованное протоиерею Иоанну Устименко, денно и нощно трудящемуся ради оказания помощи Святым Горам. Ниже приводится текст письма полностью:

«Дорогой отец Иоанн!

Я вчера с волонтёрами передал Вам ответ: со средствами поступить на Ваше усмотрение, чтобы не пропали. Помогите в Адамовке из них, и там должны список передать с необходимым.

Мы в подвалах, там же служим всенощные и вечерни, ежедневно литургия в соборе, а в воскресные и праздничные дни две литургии одна в пещерах. Сегодня удары по обители по корпусам и разрушение в Покровском храме.

Вчера получили письмо от Владыки Илариона от 10.07. Для нас радость и утешение до слёз за тёплые слова от нашего Архипастыря и Отца. Храни Вас и всех Господь.

Просим молитв. Остаёмся под Покровом Божией Матери и Вам желаем того же.

Недостойный и переживающий за всех вас и вашу паству митрополит Арсений".

Русская линия