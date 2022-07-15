Русская линия
Сводка новостей от 15 июля 2022

Американцы продолжают активно поддерживать украинских раскольников
Посланница США на Украине Бриджит Бринк посетила главу «ПЦУ» Сергея Думенко в его резиденции в Киеве…

Бриджит Бринк и Сергей Думенко14 июля 2022 года Чрезвычайная и полномочная посланница США на Украине Бриджит Бринк встретилась с Сергеем Думенко в Киеве, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Pomisna.info.

Глава «ПЦУ» поздравил Бринк с назначением и поблагодарил США за помощь Украине, заверив, что «совместными усилиями они смогут защитить свободу перед лицом нашествия путинской тирании, угрожающей не только Украине, но Европе и всему миру».

Также Думенко рассказал посланнице США о своём видении общей религиозной ситуации на Украине и внутренних процессов в украинском Православии.

Несложно догадать, что украинские раскольники при помощи украинских властей и с благословения США хотели бы воспользоваться военным временем и отобрать как можно больше храмов УПЦ, а возможно, и полностью разгромить Украинскую Церковь.

Визит Бринк в резиденцию Думенко — это фактически выдача индульгенции раскольникам со стороны США на любые действия «во благо Украины», и теперь можно ожидать активизации нападений представителей «ПЦУ» на храмы УПЦ.

Русская линия

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Американцы продолжают активно поддерживать украинских раскольников
Посланница США на Украине Бриджит Бринк посетила главу «ПЦУ» Сергея Думенко в его резиденции в Киеве...

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