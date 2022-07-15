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Сводка новостей от 15 июля 2022

Подавляющее большинство американцев верят в Бога
81% взрослых жителей США заявляют, что они являются верующими людьми…

Белый Дом в Вашингтоне (США)81% взрослых американцев заявляют, что верят в Бога. При этом с 2017 года число верующих в США упало на 6%, что стало одним из самых больших показателей с тех пор, как американский Институт Gэllаpа начал проводить подобный опрос более 70-ти лет назад, сообщает Православие.Ru со ссылкой на газету «Christian Today».

Когда Институт Гэллапа впервые задал этот вопрос американцам в 1947 году и дважды в 1950-х и 1960-х годах, 98% респондентов неизменно отвечали, что верят в Бога. В 2011 году их число снизилось до 92%. За 2013−2017 годы доля верующих американцев упала до 87%.

За последние годы от веры в Бога в первую очередь стали отходить молодые люди и относящиеся к левому политическому спектру (либералы и сторонники «Демократической партии»). Доля верующих среди данных категорий населения упала на 10 и более процентов по сравнению со средними показателями за 2013−2017 годы.

По данным на 2022 год, только 72% сторонников «Демократической партии», 62% либералов и 68% молодых людей верят в Бога.

«Больше всего верующих среди тех, кто называют себя консерваторами (94% из числа опрошенных) и сторонников „Республиканской партии“ (92%). Это свидетельствует о том, что религиозность является основным фактором, определяющим политические разногласия в США», — комментируют авторы исследования.

Южные штаты являются наиболее религиозным регионом страны: 86% южан из числа респондентов верят в Бога, хотя в 2017 году таковых было 93%. Самый низкий показатель выявлен на востоке США (78% верующих из числа опрошенных).

Американцев также спросили, слышит ли Бог молитвы и вмешивается ли в жизнь людей, когда они об этом Его просят.

Около половины верующих респондентов считают, что Бог слышит молитвы и может вмешаться в жизнь человека. Но 28% полагают, что Бог слышит молитвы, но не отвечает на них, а 11% думают, что Бог не делает ни того, ни другого.

Почти три четверти наиболее религиозных американцев (то есть тех, кто посещают религиозные богослужения каждую неделю) верят, что Бог слышит молитвы и отвечает на них. Их мнение разделяют чуть более половины консерваторов и сторонников «Республиканской партии», а также 25% либералов и 32% сторонников «Демократической партии».

Между тем, только 30% молодых американцев считают, что Бог и слышит молитвы, и вмешивается в жизнь человека.

«В то время как за последние годы число верующих в Бога жителей США слегка снизилось, Институт Гэллапа зафиксировал более резкий спад посещаемости церкви, количества членов церкви и доверия к „организованной религии“. Это показывает, что степень вовлеченности в культовые практики может меняться больше, чем просто вера в Бога», — резюмировали авторы исследования.

В декабре прошлого года в ходе еще одного опроса Института Гэллапа 49% американцев сказали, что религия «очень важна» в их жизни; 27% ответили, что «довольно важна», а 25% – что «не очень важна».

Когда Институт Гэллапа впервые задал этот вопрос американцам в 1965 году, 70% ответили, что религия «очень важна» в их жизни. В 1978 году этот показатель упал до 52%, хотя в период с 1990 по 2005 год он вырос почти до 60%, а затем снижался на протяжении 15-ти лет.

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