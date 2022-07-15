Русская линия
Сводка новостей от 15 июля 2022

Владимир Путин произвёл перестановки в российском правительстве
Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскоcмоса». Новым заместителем главы правительства назначений Денис Мантуров…

Президент России Владимир ПутинПрезидент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания.

Одновременно глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства Юрия Борисова и назначил его генеральным директором «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.

Ещё одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11, введя должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли.

Действующими вице-премьерами остаются Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

Примечательно, что в Кремле дали понять, что никаких претензий к Дмитрию Рогозину у президента нет, и он в ближайшее время получит важное назначение. Эксперты пророчат, что бывший глава Роскосмоса перейдёт в Администрацию Президента и, возможно, будет курировать украинскую проблематику.

Стоит отметить, что в своё время в президентскую Администрацию перешёл глава «Росатома» Сергей Кириенко, и надо сказать, он здесь пришёл ко двору. Не исключено, что что-то подобное произойдёт и Дмитрием Рогозиным.

Русская линия

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Владимир Путин произвёл перестановки в российском правительстве
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