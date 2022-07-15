Русская линия
Сводка новостей от 15 июля 2022

Папа Франциск подтвердил намерение встретится с Патриархом Кириллом
Встреча может состояться 14−15 сентября в Казахстане…

Патриарх Кирилл и папа Римский ФранцискПапа Римский Франциск планирует встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на межрелигиозной встрече, которая состоится в Казахстане в сентябре, сообщает Благовест-инфо.

В интервью испаноязычной медиакомпании Univision, которое транслировалось в США 11 июля, глава Ватикана подтвердил своё намерение встретиться с Предстоятелем Русской Православной Церкви.

«Мы собираемся встретиться в Казахстане в сентябре, потому что там состоится религиозная встреча», принять участие в которой обещали и папа, и Патриарх, сказал Франциск.

Хотя в Ватикане официально не сообщали о визите папы в Нур-Султан, казахские власти заявили, что папа Римский ещё в апреле, в ходе беседы по видеосвязи с президентом Токаевым, подтвердил свое участие в Конгрессе мировых и традиционных религий.

Мероприятие должно состояться в столице Казахстана 14−15 сентября.

Несмотря на расхождения в оценках некоторых событий, папа, по его словам, сохранил «хорошие отношения» с Московским Патриархом.

Папа Франциск также подтвердил свое желание посетить Москву и — «до или после этого» — Киев.

Русская линия

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