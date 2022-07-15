Папа Франциск подтвердил намерение встретится с Патриархом Кириллом
Встреча может состояться 14−15 сентября в Казахстане…
Папа Римский Франциск планирует встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на межрелигиозной встрече, которая состоится в Казахстане в сентябре, сообщает Благовест-инфо.
В интервью испаноязычной медиакомпании Univision, которое транслировалось в США 11 июля, глава Ватикана подтвердил своё намерение встретиться с Предстоятелем Русской Православной Церкви.
«Мы собираемся встретиться в Казахстане в сентябре, потому что там состоится религиозная встреча», принять участие в которой обещали и папа, и Патриарх, сказал Франциск.
Хотя в Ватикане официально не сообщали о визите папы в Нур-Султан, казахские власти заявили, что папа Римский ещё в апреле, в ходе беседы по видеосвязи с президентом Токаевым, подтвердил свое участие в Конгрессе мировых и традиционных религий.
Мероприятие должно состояться в столице Казахстана 14−15 сентября.
Несмотря на расхождения в оценках некоторых событий, папа, по его словам, сохранил «хорошие отношения» с Московским Патриархом.
Папа Франциск также подтвердил свое желание посетить Москву и — «до или после этого» — Киев.