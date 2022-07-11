8 июля 2022 года по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона была совершена гуманитарная поездка в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру. С Божией помощью, волонтёрам удалось проехать к многострадальной Святыне Донбасса, доставить столь необходимое топливо для дизельных генераторов — Лавра длительное время находится без электроэнергии, сообщает сайт Донецкой епархии.

Также были доставлены различные медикаменты и другая гуманитарная помощь для монашествующих и беженцев, оказавшихся заблокированными в обители из-за непрекращающихся боевых действий. На видео, которое во время поездки снял волонтёр, видны многочисленные разрушения и повреждения храмов и лаврских корпусов.

Во всех храмах Донецкой епархии, по благословению Правящего архиерея, духовенство и миряне за каждым Богослужением совершают сугубую молитву о страждущих митрополите Арсении, братии и сестрах Святогорской Лавры, а также о скорейшем наступлении долгожданного мира на нашей земле.

По некоторым данным, территория Святогорской обители до сих пор частично контролируется украинскими военными. Российские войска обошли обитель и не стали входить на её территорию, чтобы не провоцировать новых разрушений в Лавре. Таким образом, ситуация здесь продолжает оставаться крайне напряжённая.

10 июля 2022 года в Интернете появилось письмо, написанное митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом наместнику Лавры митрополиту Арсению и ответ на него, сообщает «Союз православных журналистов».

В своем письме наместнику Лавры митрополит Иларион сообщает, что во всех храмах Донецкой епархии непрестанно молятся о насельниках Лавры, что для них собирают деньги и материальную помощь, обещает при первой же возможности передать все необходимое и сердечно благодарит наместника, братию и сестер «за молитвенный подвиг и человеческое отношение друг ко другу, которое необходимо для всех нас в это тяжелое время испытаний».

В ответном письме митрополит Арсений сообщает о нынешней ситуации в Святогорской лавре и ёе скитах.

«Дорогой владыка!

Получил через волонтеров письмо от Вас и пишу ответ, надеясь, что он будет своевременно получен.

Обстрелы ежедневно, в Лавре много разрушений, братия и сестры из Богородичного, держимся вместе. Людей мирных около 400 человек, из них 56 дети, стараемся поддерживать друг друга, но у многих стрессовая ситуация из-за неопределенности окончания этого безумия.

Очень поддержало письмо владыки Илариона, зачитывали его всей братии, каждое слово написанное от сердца и воспринимается с чувством сердечной благодарности, храни его Господь! В Адамовке остались о. Всеволод, о. Климент и матушка Евдокия с сестрами и людьми, сидят в подвале около 100 человек под ежедневными «прилетами».

Ежедневно печем хлеб в печах, которые предусмотрительно несколько лет назад сделали, по 300 буханок в день. Мука нужна, т.к. в среднем расход 100 кг в день. Солярка для дизеля тоже нужна, но пока есть запас. Медикаменты по возможности.

Спаси Господи за заботу. Просим молитв за нас грешных. Очень переживаем за владыку Илариона, укрепи его Господь, он всем нам нужен, и каждое его слово поддержки дорого.

С благодарностью за поддержку в это непростое время.

Митрополит Арсений с братией, сестрами и беженцами.

10.07.2022″.

Русская линия