Русская линия
Сводка новостей от 11 июля 2022

Права Сербской Православной Церкви в Черногории будут защищены
Правительство Черногории утвердило Базовый договор с Сербским Патриархатом…

Правительство ЧерногорииВ результате многочасового заседания вечером 8 июля 2022 года правительство Черногории утвердило Базовый договор с Сербской Православной Церковью, регламентирующий отношения, взаимные права и обязанности между государством и Церковью, сообщает портал «Балканист».

Из 18 присутствовавших на заседании министров документ поддержали 13, ещё 5 выступили против или воздержались.

Базовый договор между правительством Черногории и СПЦ предусматривает:

— полное отделение Церкви от государства;

— признание за СПЦ статуса правового субъекта и преемственности от 1219 года;

— государственные гарантии того, что на объектах СПЦ власти не могут произвольно принимать меры безопасности без предварительного согласования с компетентными церковными властями;

— наделение СПЦ публичными правовыми полномочиями;

— гарантия неприкосновенность имущества СПЦ и обязательство зарегистрировать (внести в кадастр) ранее незарегистрированную недвижимую собственность, принадлежащую епархиям СПЦ в Черногории;

— разрешение на введение религиозного образования в государственных образовательных учреждениях.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл посетил Валаам
Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил торжества в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских...

Митрополит Волоколамский Антоний посетил МИД России
Состоялась встреча новоназначенного председателя ОВЦС с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым...

«Обстрелы ежедневно, в Лавре много разрушений»
Свято-Успенская Святогорская Лавра, где укрылись более 400 беженцев, продолжает находиться в зоне боевых действий...

Папа Римский Франциск может посетить Киев уже в августе
В Ватикане заявляют, что подготовка к поездке на Украину начнётся сразу после апостольского визита в Канаду...

Права Сербской Православной Церкви в Черногории будут защищены
Правительство Черногории утвердило Базовый договор с Сербским Патриархатом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобных Сергия и Германа Валаамских и вспоминаем вице-адмирала Г. П.Чухнина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика