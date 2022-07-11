Права Сербской Православной Церкви в Черногории будут защищены

В результате многочасового заседания вечером 8 июля 2022 года правительство Черногории утвердило Базовый договор с Сербской Православной Церковью, регламентирующий отношения, взаимные права и обязанности между государством и Церковью, сообщает портал «Балканист».

Из 18 присутствовавших на заседании министров документ поддержали 13, ещё 5 выступили против или воздержались.

Базовый договор между правительством Черногории и СПЦ предусматривает:

— полное отделение Церкви от государства;

— признание за СПЦ статуса правового субъекта и преемственности от 1219 года;

— государственные гарантии того, что на объектах СПЦ власти не могут произвольно принимать меры безопасности без предварительного согласования с компетентными церковными властями;

— наделение СПЦ публичными правовыми полномочиями;

— гарантия неприкосновенность имущества СПЦ и обязательство зарегистрировать (внести в кадастр) ранее незарегистрированную недвижимую собственность, принадлежащую епархиям СПЦ в Черногории;

— разрешение на введение религиозного образования в государственных образовательных учреждениях.

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