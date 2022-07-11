11 июля 2022 года в Доме приемов МИД России состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Отдела внешних церковных связей во встрече также участвовали заместители председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов и архимандрит Филарет (Булеков), секретарь по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев и сотрудник Секретариата священник Андрей Титушкин.

Министерство иностранных дел России представляли директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями С.В. Григорьев, посол по особым поручениям Г. И. Аскальдович, начальник Отдела Департамента МИД по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениям М.М. Мелех и сотрудница Отдела Н.С. Чупракова.

В ходе конструктивного общения его участники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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