Русская линия
Сводка новостей от 11 июля 2022

Митрополит Волоколамский Антоний посетил МИД России
Состоялась встреча новоназначенного председателя ОВЦС с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым…

Сергей Лавров и митрополит Волоколамский Антоний11 июля 2022 года в Доме приемов МИД России состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Отдела внешних церковных связей во встрече также участвовали заместители председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов и архимандрит Филарет (Булеков), секретарь по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев и сотрудник Секретариата священник Андрей Титушкин.

Министерство иностранных дел России представляли директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями С.В. Григорьев, посол по особым поручениям Г. И. Аскальдович, начальник Отдела Департамента МИД по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениям М.М. Мелех и сотрудница Отдела Н.С. Чупракова.

В ходе конструктивного общения его участники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл посетил Валаам
Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил торжества в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских...

Митрополит Волоколамский Антоний посетил МИД России
Состоялась встреча новоназначенного председателя ОВЦС с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым...

«Обстрелы ежедневно, в Лавре много разрушений»
Свято-Успенская Святогорская Лавра, где укрылись более 400 беженцев, продолжает находиться в зоне боевых действий...

Папа Римский Франциск может посетить Киев уже в августе
В Ватикане заявляют, что подготовка к поездке на Украину начнётся сразу после апостольского визита в Канаду...

Права Сербской Православной Церкви в Черногории будут защищены
Правительство Черногории утвердило Базовый договор с Сербским Патриархатом...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобных Сергия и Германа Валаамских и вспоминаем вице-адмирала Г. П.Чухнина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика