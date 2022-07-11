В Ватикане заявляют, что подготовка к поездке на Украину начнётся сразу после апостольского визита в Канаду…

«Папа Римский глубоко убеждён, что если он совершит этот визит, то это приведёт к положительным результатам. Он сказал, что поедет на Украину, и всегда выражал готовность посетить Москву, встретиться с российскими властями», — заявил секретарь Ватикана по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в интервью итальянскому телеканалу RAI 1, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

На вопрос, может ли поездка в Киев состояться по возвращении из Канады, где папа будет находиться в последнюю неделю июля, архиепископ Галлахер ответил: «Да, полагаю, что по возвращении понтифика из Канады мы начнём изучать эту возможность. Многое зависит от результатов визита в Канаду. Посмотрим, как папа перенесёт эту поездку, которая также весьма обременительна, и тогда уже будем знать».

О контактах с Москвой в связи с возможной поездкой папы Римского в Россию глава ватиканской дипломатии сказал, что «наши контакты с Российской Федерацией носят скорее институциональный характер и осуществляются через апостольского нунция в Москве и российского посла здесь, при Святом Престоле. Кроме того, прямых или личных контактов не так уж и много».

Затем архиепископ Галлахер ответил на вопрос об экуменических вызовах и о встрече папы Франциска и Патриарха Кирилла: «Если Патриарх и папа поедут в Казахстан на Съезд лидеров мировых религий, то их встреча состоится. Нужно стараться преодолевать трудности и недоразумения ради единства Церкви».

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