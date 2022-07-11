Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил торжества в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских…

9 июля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Валаам. Святейшего Владыку по прибытии на Валаам встречали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий, сообщает Патриархия.Ru.

10 июля 2022 года Святейший Патриарх посетил скит преподобного Авраамия Ростовского, расположенный на Емельяновском острове в юго-восточной оконечности Валаамского архипелага, в 7,5 км от Центральной усадьбы Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря.

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения новопостроенного храма Всемилостивого Спаса. В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону преподобного Саввы Сторожевского с житием. Затем во внимание к помощи Валаамскому монастырю церковных наград были удостоены:

— председатель Совета директоров АО «НПО Ангстрем» Л.Д. Рейман — ордена преподобного Серафима Саровского II степени;

— первый вице-президент банка «Газпромбанк» Я.Я. Голко — ордена благоверного князя Даниила Московского II степени;

— руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринов — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Ю.Б. Алипова — Патриаршей грамоты.

После освящения Авраамиевского скита Патриарх Кирилл посетил Игуменское кладбище Спасо-Преображенского Валаамского cтавропигиального монастыря на острове Валаам.

В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви освятил монументальный поклонный крест, установленный Фондом апостола Андрея Первозванного при содействии АО «Борисфен». Крест расположен на площадке около пристани в Большой Никоновской бухте, через которую на Валаам прибывает большая часть паломников.

Вечером 10 июля 2022 года, в канун празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского cтавропигиального монастыря.

В нижнем храме Спасо-Преображенского собора Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобных Сергия и Германа, чтимому списку Валаамской иконы Божией Матери и мощам преподобного Антипы Валаамского. Затем Святейший Владыка совершил всенощное бдение.

11 июля 2022 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального монастыря.

В храме присутствовали: глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков; председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин; председатель Совета директоров ОАО «НПО Ангстрем» Л.Д. Рейман; председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению А.С. Галушка; заместитель секретаря Совета Безопасности РФ С.Е. Вахруков; исполнительный директор Государственной корпорации «Ростех» О.Н. Евтушенко; первый вице-президент банка «Газпромбанк» Я.Я. Голко; благотворители монастыря и многочисленные паломники.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Севастиан (Кузнецов), насельник Валаамского монастыря.

По окончании Литургии епископ Троицкий Панкратий от лица братии монастыря и паломников приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону преподобного Германа Аляскинского с частицей мощей святого.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения c Первосвятительским словом.

В дар монастырю Святейший Патриарх Кирилл передал икону праведного Алексия Бортсурманского. В благодарность за труды на благо Церкви наместнику Валаамского монастыря епископу Панкратию Предстоятель вручил памятную панагию. Насельникам обители были переданы служебники.

Затем во внимание к помощи Валаамскому монастырю церковных наград были удостоены:

— глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков — ордена благоверного князя Даниила Московского III степени;

— генеральный директор АНО «Валаам» В.А. Щеколдин — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— Д.Г. Лоскутов — Патриаршей грамоты;

— заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Л.А. Подсадник — Патриаршей грамоты.

Верующим были вручены иконки Владимирской Божией Матери с Патриаршим благословением.

Далее Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении архиереев и духовенства спустился в нижний храм Спасо-Преображенского собора, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа. После молитвы основателям обители Предстоятель поклонился их святым мощам. Также Святейший Владыка поклонился чтимому списку Валаамской иконы Божией Матери и мощам преподобного Антипы Валаамского.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в братской трапезе в Трапезных палатах Валаамской обители.

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