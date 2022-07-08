В День семьи, любви и верности председатель Госдумы заявил, что все попытки Запада навязать российскому обществу чуждые ценности провалились…

Пропаганду нетрадиционных ценностей следует запретить, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в День семьи, любви и верности в своем Телеграм-канале, сообщает Интерфакс.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — сказал он.

В России запрещена пропаганда содомии среди несовершеннолетних. Однако в Госдуму также внесён закон о запрете такой пропаганды в целом.

Авторы предлагают дополнить КоАП РФ новой статьей «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

По предложению авторов законопроекта, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас — от четырех до пяти тысяч рублей); на должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 50 тысяч рублей); на юридических лиц — от одного миллиона до пяти миллионов рублей (сейчас — от 800 тысяч рублей до миллиона).

Если эти действия совершены среди несовершеннолетних, то влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (сейчас — от четырех до пяти тысяч рублей); на должностных лиц — 500 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 50 тысяч); на юридических лиц — пяти миллионов рублей (сейчас — от 800 тысяч до миллиона).

Если такие деяния совершены с применением средств массовой информации или интернета, то, согласно проекту закона, они повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц — 10 миллионов рублей.

Если действия совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, то повлекут наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ.

Те же деяния, если они совершены иностранцем либо лицом без гражданства с применением СМИ или интернета, то повлекут наложение административного штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ.

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