Строительство и реконструкция объектов на Соловецком архипелаге будут продолжены

8 июля 2022 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам заседания со вступительным словом.

Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что в 2018 году указом президента Владимира Путина был создан Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Согласно уставу, Фонд призван «обеспечивать проведение и финансирование работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, работ по реконструкции, капитальному ремонту жилищного фонда, жилищному строительству, сохранению и реставрации объектов культурного наследия на территории Соловецкого архипелага».

Святейший Владыка представил собравшимся недавно назначенного председателем Фонда Леонида Ставицкого и предложил обсудить ряд проектов по строительству и реконструкции объектов на Соловецком архипелаге.

В совещании приняли участие: министр культуры РФ О.Б. Любимова, губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский, директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Д.В. Молчанов, заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин, председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Л.О. Ставицкий, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

В ходе совещания были рассмотрены представленные Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага подходы к строительству и реконструкции объектов на архипелаге, а также обсужден проект повестки предстоящего заседания Попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Было принято решение продолжить работу в соответствии с предложенными подходами к строительству и реконструкции. Результаты и информация о ходе выполнения работ будут направляться Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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