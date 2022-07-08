В Русской Православной Церкви сожалеют, что коллективный запад пошёл по пути «санкционного беспредела»…

Власти Канады ввели санкции против 29 граждан России, в том числе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Роскомнадзора, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк, сообщает Интерфакс.

«Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину», — отмечается в заявлении главы МИД Канады.

Согласно опубликованному канадским правительством документу, под санкции попали предприниматель Тигран Худавердян, глава Роскомнадзора Юрий Липов и ряд его заместителей. При этом Патриарха Кирилла канадские власти в санкционном списке назвали мирским именем — Владимир Гундяев.

Также санкции затронут директора ВГТРК Олега Добродеева, журналистку Ольгу Скабееву, бизнесмена Александра Лебедева, тележурналиста Аркадия Мамонтова, актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна и других.

Санкции введены также против ряда российских СМИ. В частности, в санкционный список попали ВГТРК, Первый канал, НТВ, агентство ТАСС, компания «Газпром-медиа», RT и Sputnik.

В Русской Православной Церкви назвали эти ограничения «санкционным беспределом». «Вместо того, чтобы искать любые точки соприкосновения, коллективный запад уверенно пакостит где можно» — написал у себя в Телеграм-канале Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

Русская линия