В Патриаршей комиссии по вопросам семьи поддержали инициативу депутатов Госдумы, предложивших сделать этот день выходным…

День семьи, любви и верности может стать в России нерабочим днём

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и верности 8 июля выходным днём, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днём. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Этот праздник очень прижился в нашей стране. По факту он уже стал народным праздником. Поэтому сделать его нерабочим днём логично: праздничный день — это редкая возможность посвятить своё время ближнему. Тем более что это возможность для семьи сходить в православный храм, потом провести время вместе с детьми для работающего человека. То, что он будет нерабочим днём — это ещё одна возможность для наших граждан посмотреть в глаза друг другу не через социальные сети, а напрямую», — отметил священник.

Президент России Владимир Путин в июне подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля в качестве государственного праздника.

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