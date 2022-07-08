В Евросоюзе выдвинули Сербии два условия, без выполнения которых сербов не примут в ЕС

Изгнав из Совета Европы и Европарламента представителей России, европейские чиновники и евродепутаты переключились с выпадов против Москвы на резкую критику в адрес Сербии. Так депутаты Европарламента приняли на днях антисербскую резолюцию, в которой требуют от сербов ввести санкции против России и Белоруссии и признать Косово, сообщает RuSerbia.com.

В Резолюции выражается поддержка будущего членства Сербии в ЕС при условии, что сербами будут проведены «важные реформы» их политики и на деле продемонстрирована «приверженность европейским стандартам и ценностям».

Поясняя, что под этим имеется в виду, референт Европарламента по Косово Виола фон Крамон особо «напомнила» президенту Сербии о «необходимости соответствия» общим европейским позициям во внешней политике.

«Мы уверены, что российская агрессия — решающий момент в нашей истории и ЕС ожидает от нового правительства полного соответствия в области внешней политики, включая введение санкций. Мы должны использовать этот момент, чтобы прервать связи Сербии с Кремлем, чтобы Сербия ясно повернулась к ЕС», — заявила фон Крамон.

Впрочем, президент Сербии Александр Вучич заявил по поводу принятой Европарламентом Резолюции по Сербии, что Сербия не будет вводить санкции против России и не будет признавать Косово.

На вопрос журналистов о том, как Сербия ответит на данные требования, Вучич заявил: «Красиво, пристойно и учтиво — не будем, если ещё пристойнее — не будем даже рассматривать».

Русская линия