Русская линия
Сводка новостей от 6 июля 2022

Американский учёный Джеффри Сакс заявил, что коронавирус распространился из лабораторий США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что если эти утверждения подтвердятся, США должны возместить ущерб, понесённый из-за возникновении пандемия COVID-19…

Джеффри СаксПредседатель занимавшейся поиском причин появления коронавируса комиссии американского журнала Lancet, учёный Джеффри Сакс пришёл к выводу, что коронавирус распространился из лаборатории Соединенных Штатов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Своё заявление Сакс сделал ещё в прошлом месяце, выступая на международной конференции. Но об этом стало известным только сейчас, когда его слова подхватили китайские чиновники, которые потребовали «тщательного расследования».

Американский учёный сказал тогда, что «почти убеждён» в том, что вирус был создан США.

«Я почти уверен, что это произошло благодаря биотехнологии в американской лаборатории <…> Так что, на мой взгляд, это ошибка биотехнологии, а не случайность или естественное распространение», — сказал профессор Сакс.

При этом он всё же признал, что точно не знает о происхождении коронавируса. «Но есть достаточно доказательств того, что это следует изучить, но это не расследуется — ни в США, ни где-либо ещё <…> Я думаю, что они (должностные лица США — „Газета.Ru“) на самом деле не хотят слишком много заглядывать под ковер», — добавил он.

Профессор Сакс был председателем комиссии Lancet по коронавирусу, созданной в начале пандемии. Он руководил оперативной группой из 12 человек, расследовавшей происхождение болезни. Однако был вынужден распустить команду из-за конфликта интересов, когда оказалось, что базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация EcoHealth Alliance, с которой взаимодействовали члены его группы, ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где зафиксировали первую вспышку COVID-19.

В Госдуме России уже отреагировали на эти заявления Сакса. Председатель парламента Вячеслав Володин возмутился тем фактом, что президент США Джо Байден никак не реагирует на обвинения Джеффри Сакса. По мнению спикера нижней палаты, американский лидер «боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии».

«Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Русская линия

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Американский учёный Джеффри Сакс заявил, что коронавирус распространился из лабораторий США
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