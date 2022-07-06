В Госдуме внесли законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства органов опеки и других государственных органов…

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства полностью поддерживает внесённый в Госдуму законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Данная инициатива способствует формированию бережного отношения к семье как основе безопасности России и её будущего, заявил во вторник председатель комиссии священник Федор Лукьянов, сообщает ТАСС.

«Патриаршая комиссия всецело поддерживает внесение данного законопроекта, в его разработке принимали активное участие и наши эксперты. И хотел бы особенно подчеркнуть, что он является просемейным, вводит нормы и правовые категории, необходимые сегодня для соблюдения прав как ребёнка, так и семьи в целом, а также, конечно, и ближайших родственников», — сказал отец Федор.

По его словам, законопроект, в частности, «ограничивает возможный произвол органов опеки и других государственных органов», что, отметил священник, немаловажно сегодня. Глава Патриаршей комиссии обратил внимание на то, что применение временных мер защиты ребёнка, согласно данной законодательной инициативе, не является основанием для признания ребёнка оставшимся без попечения родителей.

«Очень важно также восстановление терминов „мать“ и „отец“ ребёнка, приоритет кровной семьи. За родителем закрепляется право привлекать для целей воспитания ребёнка родственников или иных лиц без обязательного документального оформления, это тоже очень важно. Очень важно также, с точки зрения наших экспертов, включение в перечень принципов семейно-правового регулирования принципа презумпции добросовестности осуществления родительских прав», — добавил священник.

Глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина 5 июля сообщила ТАСС, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Законопроект предусматривает изъятие ребёнка из семьи как исключительную меру защиты ребёнка, которая должна применяться только на основании решения суда.

Документ определяет комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Законопроект также предусматривает презумпцию добросовестности родителей и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, если он остался без попечения родителей, в том числе временно.

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