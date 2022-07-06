Русская линия
Сводка новостей от 6 июля 2022

В Москве решается судьба Православной Церкви Литвы
Состоялось первое заседание комиссии по вопросу о статусе Виленско-Литовской епархии…

Патриаршие символы6 июля 2022 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось первое заседание комиссии по вопросу о статусе Виленско-Литовской епархии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В заседании комиссии, учрежденной Священным Синодом Русской Православной Церкви 27 мая 2022 года (журнал № 36), приняли участие: руководитель Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний; заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов; профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

Комиссия приступила к изучению представленных материалов, касающихся современного положения дел в Виленской епархии, и определила дальнейшие направления работы, включая сбор необходимых дополнительных сведений. Была выражена надежда на то, что права православных верующих в Литве будут неукоснительно соблюдаться в соответствии с Конституцией Литовской Республики.

Комиссия продолжит свою работу, результаты которой будут переданы на рассмотрение Священного Синода.

Причиной для рассмотрения «литовского вопроса» стал протест нескольких священнослужителей Виленско-Литовской епархии, которые резко отреагировали на начало СВО на Украине и заявили, что Литовская епархия должна перейти под власть Константинопольского Патриархата. При этом активную роль в этой истории сыграли литовские власти. Так, глава литовского правительства Ингрида Шимоните публично заявил, что Виленско-Литовской епархии следует перейти к Фанару.

В то же время возглавляющий Православную Церковь Литвы митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что подавляющая часть верующих отрицательно относится к переходу из канонического подчинения Московскому Патриархату и обратился к Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой пересмотреть канонический статус епархии в сторону её большей автономии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Федор Лукьянов: «Патриаршая комиссия всецело поддерживает внесение данного законопроекта»
В Госдуме внесли законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства органов опеки и других государственных органов...

В Москве решается судьба Православной Церкви Литвы
Состоялось первое заседание комиссии по вопросу о статусе Виленско-Литовской епархии...

«Предметных контактов на этот счёт нет»
В Кремле заявили, что визит папы Франциска в Россию пока не рассматривается...

Антицерковные гонения на Украине усиливаются
В УПЦ заявили, что при поддержке чиновников на местах украинские раскольники усилили свои атаки на приходы канонической Церкви...

Папа Римский Франциск заявил, что даже не думал уходить в отставку
Глава Ватикана опроверг распространяемые европейскими СМИ сообщения о планах уйти на покой...

Американский учёный Джеффри Сакс заявил, что коронавирус распространился из лабораторий США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что если эти утверждения подтвердятся, США должны возместить ущерб, понесённый из-за возникновении пандемия COVID-19...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем освобождение Руси от монголо-татарского ига. Также сегодня — день памяти священномученика архиепископа Митрофана (Краснопольского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика