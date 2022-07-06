6 июля 2022 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось первое заседание комиссии по вопросу о статусе Виленско-Литовской епархии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В заседании комиссии, учрежденной Священным Синодом Русской Православной Церкви 27 мая 2022 года (журнал № 36), приняли участие: руководитель Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний; заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов; профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

Комиссия приступила к изучению представленных материалов, касающихся современного положения дел в Виленской епархии, и определила дальнейшие направления работы, включая сбор необходимых дополнительных сведений. Была выражена надежда на то, что права православных верующих в Литве будут неукоснительно соблюдаться в соответствии с Конституцией Литовской Республики.

Комиссия продолжит свою работу, результаты которой будут переданы на рассмотрение Священного Синода.

Причиной для рассмотрения «литовского вопроса» стал протест нескольких священнослужителей Виленско-Литовской епархии, которые резко отреагировали на начало СВО на Украине и заявили, что Литовская епархия должна перейти под власть Константинопольского Патриархата. При этом активную роль в этой истории сыграли литовские власти. Так, глава литовского правительства Ингрида Шимоните публично заявил, что Виленско-Литовской епархии следует перейти к Фанару.

В то же время возглавляющий Православную Церковь Литвы митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что подавляющая часть верующих отрицательно относится к переходу из канонического подчинения Московскому Патриархату и обратился к Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой пересмотреть канонический статус епархии в сторону её большей автономии.

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