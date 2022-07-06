В УПЦ заявили, что при поддержке чиновников на местах украинские раскольники усилили свои атаки на приходы канонической Церкви…

При поддержке и попустительстве представителей местных властей Ровенщины, Волыни, Киевщины, Черкасщины сторонники «ПЦУ» усилили давление на каноническую Церковь. Однако, несмотря на все провокации, православные Украины остаются верны Церкви Христовой и продолжают свою молитвенную жизнь, о чём сообщил 5 июля 2022 года официальный сайт УПЦ, передаёт портал «Православная жизнь».

Так, 3 июля в Ровенской епархии, как рассказали приходские священники, территориальные общины сел Берег и Почапки провели собрания с нарушениями украинского законодательства.

«В селе Берег глава ОТГ выделил автобус для того, чтобы свезти на собрание людей, большинство которых в храме я за 13 лет своего пастырского служения не видел, а некоторые приходили только на Пасху», — сообщил настоятель храма Рождества Богородицы в Дубенском благочинии протоиерей Леонид Жемга. Он рассказал о жалобах прихожан из числа госслужащих на то, что их заставляли голосовать под угрозой увольнения с работы.

В селе Почапки, относящемся к Острожскому благочинию, на территориальное собрание приехали из Ровно и Нетешина люди, давно не являющиеся местными жителями и тем более членами религиозной общины.

«На замечание, что собрание проходит с нарушением Конституции Украины, пункт 8 относительно военного положения, ни полиция, ни староста общины не отреагировали», — сообщил пресс-секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев. Также, по его словам, ответственные лица проигнорировали факт участия в голосовании граждан, не являющихся ни жителями села, ни членами религиозной общины.

Несмотря на решение неправомерного собрания, религиозные общины УПЦ в селах Почапки и Берег продолжают свою религиозную жизнь, оставаясь верными канонической Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

В этот же день в Волынской епархии прошло незаконное собрание местных жителей по так называемому «переходу» в ПЦУ общины Воскресенского храма в селе Кияж. При этом настоятель храма священник Анатолий Демьянчук и прихожане переходить в раскол отказались. По их словам, днем ранее, 2 июля, на приходском собрании все члены общины засвидетельствовали свою верность Украинской Православной Церкви и её Предстоятелю.

Приходской совет Воскресенского храма предложил сторонникам ПЦУ зарегистрировать и создать свою религиозную общину, не вмешиваясь в дела прихода канонической Церкви.

На Киевщине в клубе Гостомеля 3 июля состоялось ещё одно незаконное собрание местной территориальной общины во главе с начальником военной администрации. В отсутствие настоятеля протоиерея Петра Павленко и прихожан решали судьбу храма УПЦ Покрова Божией Матери. Бывший нардеп от блока Порошенко Виталий Куприй на странице в Facebook поторопился поздравить своих подписчиков с принятием религиозной общиной решения «о переходе из московского патриархата в Православную церковь Украины».

Как сообщалось ранее, 2 июля 2022 года глава Шрамковской ОТГ сорвал Великое освящение нового храма УПЦ во имя святителя Николая Чудотворца в селе Кононовка на Черкасщине. Анатолий Куля лично, вместе с немногочисленными, но шумными активистами преградили верующим вход в церковь.

Скандальное поведение чиновника и его группы поддержки сопровождалось выяснениями отношений с прихожанами, выкриками о «вражеской Церкви» и других антицерковных слоганов. Вызванная полиция во главе с майором О.Н. Кошевым в инцидент не вмешивалась, спокойно наблюдая за нарушением прав верующих граждан Украины.

Русская линия