Русская линия
Сводка новостей от 6 июля 2022

Антицерковные гонения на Украине усиливаются
В УПЦ заявили, что при поддержке чиновников на местах украинские раскольники усилили свои атаки на приходы канонической Церкви…

Антицерковные гонения на Украине усиливаютсяПри поддержке и попустительстве представителей местных властей Ровенщины, Волыни, Киевщины, Черкасщины сторонники «ПЦУ» усилили давление на каноническую Церковь. Однако, несмотря на все провокации, православные Украины остаются верны Церкви Христовой и продолжают свою молитвенную жизнь, о чём сообщил 5 июля 2022 года официальный сайт УПЦ, передаёт портал «Православная жизнь».

Так, 3 июля в Ровенской епархии, как рассказали приходские священники, территориальные общины сел Берег и Почапки провели собрания с нарушениями украинского законодательства.

«В селе Берег глава ОТГ выделил автобус для того, чтобы свезти на собрание людей, большинство которых в храме я за 13 лет своего пастырского служения не видел, а некоторые приходили только на Пасху», — сообщил настоятель храма Рождества Богородицы в Дубенском благочинии протоиерей Леонид Жемга. Он рассказал о жалобах прихожан из числа госслужащих на то, что их заставляли голосовать под угрозой увольнения с работы.

В селе Почапки, относящемся к Острожскому благочинию, на территориальное собрание приехали из Ровно и Нетешина люди, давно не являющиеся местными жителями и тем более членами религиозной общины.

«На замечание, что собрание проходит с нарушением Конституции Украины, пункт 8 относительно военного положения, ни полиция, ни староста общины не отреагировали», — сообщил пресс-секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев. Также, по его словам, ответственные лица проигнорировали факт участия в голосовании граждан, не являющихся ни жителями села, ни членами религиозной общины.

Несмотря на решение неправомерного собрания, религиозные общины УПЦ в селах Почапки и Берег продолжают свою религиозную жизнь, оставаясь верными канонической Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

В этот же день в Волынской епархии прошло незаконное собрание местных жителей по так называемому «переходу» в ПЦУ общины Воскресенского храма в селе Кияж. При этом настоятель храма священник Анатолий Демьянчук и прихожане переходить в раскол отказались. По их словам, днем ранее, 2 июля, на приходском собрании все члены общины засвидетельствовали свою верность Украинской Православной Церкви и её Предстоятелю.

Приходской совет Воскресенского храма предложил сторонникам ПЦУ зарегистрировать и создать свою религиозную общину, не вмешиваясь в дела прихода канонической Церкви.

На Киевщине в клубе Гостомеля 3 июля состоялось ещё одно незаконное собрание местной территориальной общины во главе с начальником военной администрации. В отсутствие настоятеля протоиерея Петра Павленко и прихожан решали судьбу храма УПЦ Покрова Божией Матери. Бывший нардеп от блока Порошенко Виталий Куприй на странице в Facebook поторопился поздравить своих подписчиков с принятием религиозной общиной решения «о переходе из московского патриархата в Православную церковь Украины».

Как сообщалось ранее, 2 июля 2022 года глава Шрамковской ОТГ сорвал Великое освящение нового храма УПЦ во имя святителя Николая Чудотворца в селе Кононовка на Черкасщине. Анатолий Куля лично, вместе с немногочисленными, но шумными активистами преградили верующим вход в церковь.

Скандальное поведение чиновника и его группы поддержки сопровождалось выяснениями отношений с прихожанами, выкриками о «вражеской Церкви» и других антицерковных слоганов. Вызванная полиция во главе с майором О.Н. Кошевым в инцидент не вмешивалась, спокойно наблюдая за нарушением прав верующих граждан Украины.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Федор Лукьянов: «Патриаршая комиссия всецело поддерживает внесение данного законопроекта»
В Госдуме внесли законопроект, направленный на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства органов опеки и других государственных органов...

В Москве решается судьба Православной Церкви Литвы
Состоялось первое заседание комиссии по вопросу о статусе Виленско-Литовской епархии...

«Предметных контактов на этот счёт нет»
В Кремле заявили, что визит папы Франциска в Россию пока не рассматривается...

Антицерковные гонения на Украине усиливаются
В УПЦ заявили, что при поддержке чиновников на местах украинские раскольники усилили свои атаки на приходы канонической Церкви...

Папа Римский Франциск заявил, что даже не думал уходить в отставку
Глава Ватикана опроверг распространяемые европейскими СМИ сообщения о планах уйти на покой...

Американский учёный Джеффри Сакс заявил, что коронавирус распространился из лабораторий США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что если эти утверждения подтвердятся, США должны возместить ущерб, понесённый из-за возникновении пандемия COVID-19...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем освобождение Руси от монголо-татарского ига. Также сегодня — день памяти священномученика архиепископа Митрофана (Краснопольского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика