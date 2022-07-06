Папа Римский Франциск опроверг слухи о том, что собирается уйти в отставку в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее в СМИ появилась информация, что запланированные в августе мероприятия, в том числе встречи с кардиналами для обсуждения новой апостольской конституции, церемония введения в должность новых кардиналов и посещение итальянского города Аквила, могут быть предвестниками заявления об отставке.

Как отмечает агентство Рейтер, Аквила ассоциируется с папой Целестином V, который оставил престол в 1294 году. Папа Бенедикт XVI посетил город за четыре года до того, как ушёл в отставку в 2013 году, став первым папой, сделавшим это примерно за 600 лет.

«Все эти совпадения заставили некоторых думать, что будет та же Литургия. Но это никогда не приходило мне в голову. На данный момент нет, на данный момент нет. Правда!» — заявил папа Франциск.

Он также опроверг слухи о том, что год назад у него обнаружили рак в ходе операции по удалению части толстой кишки из-за дивертикулита, и назвал их «придворными сплетнями». «Операция прошла с большим успехом», — сказал он, пошутив, что ему «ничего не сказали» о предполагаемом раке.

Глава Ватикана также рассказал подробности о проблемах с коленом, пояснив, что получил «небольшой перелом», когда сделал неверный шаг во время воспаления связок. Он отметил, что ему становится лучше, а перелом срастается благодаря терапии. «Я в порядке, мне медленно становится лучше», — сообщил Франциск.

Слухи о возможной отставке папы Римского последовали сразу после того, как глава Ватикана отказался в полной мере поддержать США и ЕС по украинской проблематике и заявил, что НАТО в определённой мере несёт ответственность за начало военных действий на Украине.

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