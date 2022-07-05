15 июля 2022 в пространстве развития «Фавор» состоится благотворительный концерт Русского византийского хора «Аксион Естин», который исполняет песнопения в древней Византийской традиции и дает редкую возможность прикоснуться к исконной музыке и жизни Афона, наполниться настроением и духом древнего богослужения, сообщает Православие.Ru.

Миссия хора — нести Афонскую традицию византийского пения, дополняя тем самым общий устав Николо-Малицкого монастыря. Хоровой коллектив сложился по инициативе игумена Бориса, который собрал певчих, живших на Святой Горе и впитавших в себя традицию византийского афонского богослужения. В настоящее время хор трудится в монастыре, а также участвует в богослужениях разных Поместных Церквей на территории России, Кипра, Греции и Афона.

В программе вечера: невероятные песнопения в исполнении членов хора, а еще — уютная атмосфера, теплое общение и благотворительная ярмарка, на которой будут представлены украшения, сувениры, подарки и керамика ручной работы, свитшоты с мотивирующими надписями.

Все средства, собранные на мероприятии, будут переданы в поддержку особых детей-сирот, живущих в Свято-Софийском социальном доме.

15 июля 2022 сбор гостей в 18.00, начало концерта в 19.30

Адрес: пространство «Фавор»: г. Москва, ул. Маросейка 7/8

Благотворительный взнос — 1500 рублей.

Подробности мероприятия и билеты по ссылке https://sofiadomik.timepad.ru/event/2 071 822/

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