Решение о фактическом захвате храма было принято на собрании в местном клубе в отсутствие верующих УПЦ…

3 июля 2022 года в Гостомеле представители местной территориальной общины во главе с начальником военной администрации, собравшись в клубе, приняли решение передать храм Покрова Божией Матери представителям «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на бывшего депутата от блока Порошенко Виталия Куприя.

«Поздравляю жителей Гостомеля с принятием религиозной общиной решения о переходе из московского патриархата в Православную церковь Украины! Наконец-то в храме на улице Свято-Покровская будут править службу на украинском языке, забудут, кто такой супостат Кирилл, и увеличат количество прихожан за счёт действительных патриотов Украины», — написал Куприй. Он добавил, что решение было принято единогласно. Сторонник «ПЦУ» Дмитрий Гурак у себя в соцсетях сообщил, что на собрании присутствовали около 250 человек.

Ни священник Покровского храма УПЦ протоиерей Петр Павленко, ни верующие не были на собрании. «Отец Петр проигнорировал данное приглашение и собрал группу своей поддержки около 30 человек возле церкви. Били в колокола, словно война началась», — сообщил Гурак.

«Украинские патриоты» продолжают издеваться над верующими Украинской Православной Церкви.

Русская линия