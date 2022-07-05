Заявления представителей МИД Украины о том, что Москва якобы игнорирует папу Франциска опроверг сам глава Ватикана…

Во внешнеполитическом ведомстве Украины безуспешно попытались развернуть ситуацию с возможной поездкой папы Римского Франциска в Киеве и в Москву в свою пользу, заявив, что в Кремле якобы игнорируют попытки Ватикана стать посредником в украинском конфликте.

Соответствующие заявление сделал представитель МИД Украины Олег Николенко, который положительно оценил желание папы Франциска посетить Украину, поскольку «визит главы Ватикана поможет восстановить мир на украинской земле», сообщает «Союз православных журналистов».

«Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России», — заявил Николенко.

«Подтверждаем приглашение папе Франциску посетить нашу страну и призываем продолжать молиться за украинский народ», — сказал представитель МИДа. Он также призвал «углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится».

При этом, по словам Николенко, Москва якобы игнорирует готовность Франциска приехать в Россию. «Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не к миру», — отметил представитель МИД Украины.

Однако, слова украинского дипломата опроверг сам папа Римский Франциск, заявления которого сегодня публикуют иностранные СМИ. Папа Римский заявил, что у Ватикана с Россией идёт открытый и сердечный диалог. Об этом он сказал в ходе интервью в одной из резиденций Ватикана, которое публикует Reuters.

«Диалог очень сердечный, очень дипломатичный в положительном смысле этого слова, но на данный момент всё в порядке. Дверь открыта», — заявил глава Ватикана.

Также папа Франциск отметил, что он планировал поехать в Россию, чтобы «служить делу мира».

«Сейчас, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. В первую очередь нужно поехать в Россию, чтобы попытаться помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах», — добавил глава РКЦ.

Русская линия