Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы должны помнить завет старца Серафима и быть всегда с Богом»

3 июля 2022 года, в праздник Собора Санкт-Петербургских святых, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил памятник преподобному Серафиму Вырицкому у храма, посвященного святому, на территории Большого Гостиного Двора в Северной столице, сообщает «Вода живая».

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма преподобного Серафима Вырицкого иерей Артемий Наумов и многочисленное духовенство Санкт-Петербургской епархии.

На богослужении присутствовали председатель Союза православных предпринимателей Владислав Жукович и члены этой организации, представители городских властей и администрации Большого Гостиного Двора, авторы монумента, духовенство, прихожане.

Митрополит Варсонофий обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил:

«Поздравляю вас с праздником Собора Санкт-Петербургских святых и 280-летием образования епархии. В честь этих событий проходят торжества, они начались в пятницу, и сегодня в Гостином Дворе мы открыли памятник преподобному Серафиму Вырицкому, который здесь трудился и сочетал гражданское, общественное и церковное служения. Мы знаем его как старца, который завершил земной путь в Вырице в трудное для страны время.

ХХ век был столетием безбожия: разрушались храмы, духовенство либо отправлялось в лагеря и ссылки, а то и лишалось жизни, либо влачило жалкое существование в постоянном страхе. Но даже тогда находились светочи веры, которые укрепляли народ в трудное время Великой Отечественной войны, вдохновляли, внушали, что победа будет за нами, потому что если человек с Богом, он непобедим. Мы должны помнить завет старца Серафима и быть всегда с Богом. Если хранить Бога в сердце, жить по Его заповедям, любовь распространять на Бога и ближних, то действительно будем непобедимы.

Поздравляю вас с праздником, особенно устроителей торжества — тех, кто разработал памятник, кто пожертвовал средства на его установку. Благодарю руководство Гостиного Двора за поддержку этой инициативы. Нынешние купцы должны брать пример с этого человека, который много сделал для города и страны, был патриотом России — несмотря на гонения, никуда не уехал после революции, а остался в родной стране. Желаю вам помощи Божией, молитвенной помощи преподобного Серафима Вырицкого!"

Затем выступил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский приветствовал присутствующих от имени губернатора Александра Беглова.

Епархиальными знаком преподобного Серафима Вырицкого I степени были награждены председательница Совета директоров БГД Надежда Тушакова и первый заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Александр Леонтьев. Грамота митрополита и знак преподобного Серафима Вырицкого III степени были вручены генеральному директору компании «Полярная звезда» Павлу Ковальчуку и руководителю Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга Алексею Сергиенко. Руководитель Центра культурных проектов «Кифа» Татьяна Кузьмина награждена знаком преподобного Серафима Вырицкого III степени. Митрополичьих грамот удостоены финансовый директор компании «Полярная звезда» Андрей Попович, акционер компании Андрей Пестряков, архитектор Юлия Резниченко, скульпторы Николай Иванов и Вадим Сазонов.

Надежда Тушакова напомнила, что Гостиный Двор был создан по указу Императрицы Елизаветы Петровны на средства купцов. Будущий преподобный в десять лет после смерти отца приехал сюда, и теперь здесь открыт храм его имени: надо помнить об этом и чаще посещать его.

Певица Варвара Комиссарова исполнила песню о преподобном Серафиме. Выступили солисты Академии музыки Елены Образцовой. Камерный хор «Кифа» под управлением Владимира Полякова исполнил духовный гимн на слова преподобного Серафима Вырицкого и песню «Неповторимый Петербург».

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