Председатель областного совета Тернопольской области Украины Михаил Головко провёл совещание с представителями силовых структур, духовенства и территориальных общин, где назвал запрет УПЦ «стратегическим вопросом», который сейчас «как никогда актуален», сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт Тернопольского облсовета.

Головко заявил о намерении скорейшим образом перевести общины Украинской Православной Церкви в «ПЦУ».

«УПЦ — это враждебная для нашего государства структура, осуществляющая диверсионную, преступную деятельность», — заявил чиновник.

Он напомнил о поступившем в Верховную Раду законопроекте о запрете УПЦ и отметил, что «важным является запрет вражеской церкви на уровне государства». Поэтому Тернопольский областной совет организовал сбор подписей и продолжает оказывать полную поддержку в переходе общин в «ПЦУ».

Останавливаться украинские националисты не собираются.

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