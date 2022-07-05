Русская линия
Сводка новостей от 5 июля 2022

На Тернопольщине УПЦ объявили преступной организацией
Все храмы канонической Церкви будут переданы украинским раскольникам…

Попытка захвата в Свято-Преображенского храма в с. Гниздычне Збаражского района на ТернопольщинеПредседатель областного совета Тернопольской области Украины Михаил Головко провёл совещание с представителями силовых структур, духовенства и территориальных общин, где назвал запрет УПЦ «стратегическим вопросом», который сейчас «как никогда актуален», сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт Тернопольского облсовета.

Головко заявил о намерении скорейшим образом перевести общины Украинской Православной Церкви в «ПЦУ».

«УПЦ — это враждебная для нашего государства структура, осуществляющая диверсионную, преступную деятельность», — заявил чиновник.

Он напомнил о поступившем в Верховную Раду законопроекте о запрете УПЦ и отметил, что «важным является запрет вражеской церкви на уровне государства». Поэтому Тернопольский областной совет организовал сбор подписей и продолжает оказывать полную поддержку в переходе общин в «ПЦУ».

Останавливаться украинские националисты не собираются.

Русская линия

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На Тернопольщине УПЦ объявили преступной организацией
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