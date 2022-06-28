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Сводка новостей от 28 июня 2022

Госкомитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предложил запретить УПЦ
Украинские власти продолжают видеть врагов в верующих и духовенстве Украинской Церкви…

Верховная Рада УкраиныКомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к Верховной Раде с предложением законодательно запретить деятельность религиозных организаций, «прямо или косвенно причастных к агрессии РФ». Соответствующие предложения выдвинуты в рекомендациях Комитета, сформулированных по результатам слушаний на тему «Об угрозах национальной безопасности Украины, связанных с деятельностью религиозных организаций, имеющих руководящие центры на территории государства-агрессора» от 30 мая 2022 года. Документ был опубликован на сайте Госслужбы Украины по этнополитике и свободе слова, сообщает «Союз православных журналистов».

«Рекомендовано ВР рассмотреть и одобрить законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, уполномоченные лица которых осуждены за преступления против основ национальной безопасности, а также деятельность которых направлена на глорификацию, оправдание действий и/или бездействия лиц, которые осуществляли или осуществляют вооруженную агрессию против Украины, оправдывают, признают правомерной либо не признают вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, разжигают религиозную рознь», — говорится в тексте документа.

Также Комитет ВР предлагает создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для «расследования фактов коллаборационной деятельности представителей религиозных организаций во время военной агрессии Российской Федерации против Украины».

Очевидно, что в данном случае речь идёт об Украинской Православной Церкви, деятельность которой в целом ряде регионов Украине уже запрещена.

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