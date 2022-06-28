Ковчег с частичкой мощей преподобного Сергия был принесён в восемь епархий Русской Православной Церкви…

12 июня 2022 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась реализация программы по принесению ковчега с честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Святыня была принесена в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск, сообщает Патриархия.Ru.

13 июня ковчег пребывал в храме-колокольне «Большой Златоуст» Екатеринбурга. 14 июня ковчег пребывал в Храме-памятнике на Крови. За два дня около 14 тысяч верующих Екатеринбурга смогли поклониться честным мощам Преподобного. В день прибытия в Екатеринбург ковчега с мощами в Областной государственной филармонии прошел концерт братского хора Троице-Сергиевой лавры.

15 июня ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского доставили в Симеоновский кафедральный собор Челябинска. 16 июня ковчег был перенесен в Сергиевский храм на северо-западе Челябинска. Святыню встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий и духовенство города. Около 27 тысяч южноуральцев приложились к мощам Преподобного.

17 июня святыню доставили из Челябинска в Тюмень. Во встрече ковчега приняли участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, духовенство Тобольской митрополии, представители правительства Тюменской области, военнослужащие, представители общественных организаций, православные верующие.

Ковчег был доставлен в Свято-Троицкий мужской монастырь. С благоговением поклонились преподобному Сергию около 12 тысяч верующих. Доступ к мощам был круглосуточным.

19−21 июня ковчег пребывал в Успенском кафедральном соборе Омска. Митрополит Омский и Таврический Владимир и духовенство города торжественно встретили святыню и совершили молебен преподобному Сергию Радонежскому. На протяжении всего времени, когда собор был открыт, верующие могли молиться у честных мощей святого. Около 11 тысяч человек приложились к святыне.

21 июня частица мощей преподобного Сергия была доставлена в г. Новосибирск. В главном храме Новосибирска — Вознесенском кафедральном соборе — святыню встречали митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и духовенство епархии. По прибытии святыни митрополит Никодим возглавил молебен с чтением акафиста преподобному. Всего к мощам приложилось около 20 тысяч верующих.

Утром 23 июня святыня была доставлена в Кузбасс, в Знаменский кафедральный собор Кемерова. Торжественная встреча ковчега состоялась у центрального входа в собор. В сопровождении епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия, епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх внес ковчег под своды собора. Доступ к мощам был открыт круглосуточно. За время пребывания святыни к ней приложилось около 10 тысяч верующих.

В каждой епархии совершались молебные пения преподобному Сергию, зачитывалось приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю принесения в города России ковчега с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, а также раздавались иконки с благословением Предстоятеля Русской Православной Церкви.

С 12 по 24 июня ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского был принесен в восемь храмов в шести городах, за это время к святыне приложились около 100 тысяч верующих.

Затем мощи Преподобного были доставлены в Красноярск (25−26 июня) и Иркутск (27−28 июня).

График пребывания ковчега с частицей мощей:

Улан-Удэ (29−30 июня);

Чита (1−2 июля);

Хабаровск (3−4 июля);

Комсомольск-на-Амуре (5−6 июля);

Владивосток (7−8 июля);

Южно-Сахалинск (9−10 июля);

Петропавловск-Камчатский (11−12 июля);

Якутск (13−14 июля);

Норильск (15−16 июля);

Вологда (17−18 июля).

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